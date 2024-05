Összeomlott a Next Top Model Hungary elődöntője előtt egy esélyes lány - videó

Ma este lesz a Next Top Model Hungary elődöntője a TV2-n, a frissen kikerült előzetesből pedig kiderül, hogy az egyik modell pont a nagy megmérettetés előtt gyengül el, épp akkor, amikor erőt, magabiztosságot kellene sugározniuk. "Feltörtek emlékek. Volt, hogy én küzdöttem azért, hogy elismerjenek nőként egy cégnél. Nehéz volt, lehet, hogy ezért is kavarogtam bennem a gondolatok. Nem tudtam, hogy ez ilyen mélypont, hogy ez ennyire gyenge pontom... Most nagyon megviselt ez a téma, egyébként nem gondoltam volna" - magyarázta a videóban. Részletek ma este nyolctól.

Mint írtuk, a világ számos pontján hatalmas népszerűségnek örvendő tehetségkutató valóságshow Magyarországra érkezett. Ördög Nóra műsorvezetésével március 17-én rajtolt el a Next Top Model Hungary, amely hetente van képernyőn.

Czibolya Nikolett, Next Top Model Hungary

Fotó: Instagram

A sikerért meg kell küzdeni: ezt jól tudja Axente Vanessa, Tomán Szabina, Merő Péter és Tombor Zoltán is, így nincs lesz könnyű dolga annak a lánynak, aki a műsor legjobbja szeretne lenni. Az áhított topmodell-karrier mesésnek és csillogónak tűnik, de rengeteg kihívást és embert próbáló feladatot rejt, ez kiderült az elmúlt hetekben.

A szépség alapfeltétel: ezen túl annak, aki a legjobb akar lenni, minden kitartására, erejére, alkalmazkodóképességére szüksége lesz a verseny során. A lányoknak nem csak az olykor extrém körülmények között zajló fotózások jelentik a kihívást, egymással, legbelsőbb félelmeikkel, az együttélés nehézségeivel és a saját múltból visszaköszönő traumáikkal is meg kell küzdeniük a top modellé válás útján.

