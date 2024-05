Opitz Barbi a sütizéshez is alaposan kitette a melleit

Az énekesnő szereti szexi képekkel meglepni azokat, akik követik az Instagram-oldalát: most épp sütizés közben készült róla egy egész képsorozat. A fotókon egy mélyen dekoltált, spagettipántos felsőt visel, melyből szinte teljesen kiesnek a mellei.

Hihetetlen: Opitz Barbi ismét kibékült barátjával

Az énekesnő mostanában főleg a viharos párkapcsolata miatt kerül a figyelem középpontjába. Mint ismert, Opitz Barbi pár nappal ezelőtt az éjszaka közepén osztott meg egy Instagram-sztorit, amelyet aztán hamar el is tüntetett az oldaláról. A bejegyzésben a volt barátjának, Serleg Albertnek üzent, akivel rengetegszer szakítottak már, rendőrségi ügyük is volt – a követőik nagy része valószínűleg már rég nem is tud lépést tartani a körülöttük zajló eseményekkel.

Kedves exem, szállj már le rólam, ne zaklass már, foglalkozz az exeiddel,

meg akiknek nyáladzol folyamat, azt' leoffolnak. Legyél kitartó velük, csak engem hagyj már békén! Legalább velük legyél korrekt, közben ne engem fenyegess már folyamat, hogy megölsz" – írta akkor Opitz Barbi.

A lapnak az emlegetett ex, Serleg Albert is reagált, elsőre nem is tudta mire vélni az énekesnő nyilvános üzenetét. "Csak annyit szeretnék mondani, hogy

három napja még együtt keltünk ki az ágyból.

Amikkel ismét dobálózik, az a szokásos unatkozása, vagy éppen haragszik valamiért. Ezt az »exem« témát nem is értem" – nyilatkozta. A Ripost közben Opitz Barbit már nem érte el, így az ő álláspontjáról nem derült ki frissebb információ.

A Redditen üzent az énekesnő

A Ripost kiszúrt egy privát beszélgetést az oldalon, mely szerint a két fiatal kapcsolata ugyan nem zökkenőmentes, de még mindig együtt vannak. Eért Opitz Barbi javasolta az üzenetben szereplő lánynak, hogy keressen magának másik férfit, ugyanis párja foglalt.

Nem tudom, mit akarsz Albitól, még együtt vagyunk a nehézségek ellenére is

- írta az énekesnő, akinek viharos magánéletét már egyszerűen képtelenség követni.