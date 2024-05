A botrányok után hatalmas melleit videózgatta Opitz Barbi

A Sztárban sztár különdíjasa nyáron is aktív lesz, koncertezik az országban, de mindig szakít időt arra, hogy kiszolgálja rajongóit pár fotóval, videóval. Most épp Instagram-sztoriban videózta a melleit.

Opitz Barbi

Fotó: Instagram

Az énekesnő mostanában főleg a viharos párkapcsolata miatt kerül a figyelem középpontjába. Mint ismert, Opitz Barbi pár nappal ezelőtt az éjszaka közepén osztott meg egy Instagram-sztorit, amelyet aztán hamar el is tüntetett az oldaláról. A bejegyzésben a volt barátjának, Serleg Albertnek üzent, akivel rengetegszer szakítottak már, rendőrségi ügyük is volt – a követőik nagy része valószínűleg már rég nem is tud lépést tartani a körülöttük zajló eseményekkel.

Kedves exem, szállj már le rólam, ne zaklass már, foglalkozz az exeiddel,

meg akiknek nyáladzol folyamat, azt' leoffolnak. Legyél kitartó velük, csak engem hagyj már békén! Legalább velük legyél korrekt, közben ne engem fenyegess már folyamat, hogy megölsz" – írta akkor Opitz Barbi.

