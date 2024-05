Sárkányok háza: ezek voltak eddig a legmeglepőbb pillanatok

Elindult Magyarországon is az HBO Max utódja, a Max nevű tartalomszolgáltató, az európai bevezetésének pedig kiemelkedő eseménye lesz a Sárkányok háza 2. évadának premierje június 17-én.

Sárkányok háza: júniusban jön a 2. évad

Fotó: HBO / HBO

A Sárkányok háza – eredeti címén House of the Dragon – a Trónok harca előzménysorozata: körülbelül 200 évvel az anyasorozat előtt játszódik, és a Targaryen-dinasztiát, annak felemelkedését mutatja be.

A fantasy műfaj rajongói azzal együtt is hamar megszerették a 2022-ben indult sorozatot, hogy a korábbi kedvelt szereplők értelemszerűen nem kaptak helyet benne: nincs benne se Tyrion, se Havas Jon, se Daenerys – vannak viszont új, legalább annyira jellegzetes karakterek.

A Sárkányok háza 2. évadát így igen hamar, alig öt nappal az első szezon premierje után megrendelték, tavaly márciusban pedig már el is indult a forgatás az Egyesült Királyságban és Spanyolországban.

Sárkányok háza: 9 érthetetlen pillanat az előző évadból

Ahogy a Trónok harcában, úgy a Sárkányok házában is akadt már bőven WTF-pillanat, amire a nézők milliónyi háztartásban „What the fuck?”, „Mi a f*sz?” felkiáltással reagálhattak a képernyők előtt. Innentől spoilerek jönnek, ha még nem látta az első évadot – és zavarja, hogy előre kiderül jó pár részlet –, ne olvasson tovább!

Volt pár meglepő pillanat a Sárkányok háza első évadában

Fotó: HBO / HBO

A Mashable a 2. évad közelgő premierje kapcsán összeszedte a Sárkányok háza eddigi legsokkolóbb pillanatait, legnagyobb meglepetéseit, amelyek között mindjárt az első epizódban volt kettő: Aemma királyné meghalt szülés közben, Otto Hightower pedig rögtön ez után arra biztatta tinédzser lányát, hogy vigasztalja meg a frissen megözvegyült királyt.

A Mashable szerint legalább ennyire zavaró volt a harmincas éveiben járó Daemon herceg és 17 éves unokahúga, Rhaenyra hercegnő kapcsolata, akik a hatodik epizódban a városba is beszöktek együtt. Ugyanebben a részben Larys Strong kiirtotta a családját, Laena Velaryon pedig ugyancsak meghalt szülés közben, erre szintén aligha számíthattak a nézők.

Laena testvérének, Laenornak közben a megrendezett halála okozhatott nagy meglepetést, de az is váratlan pillanat volt, amikor Rhaenys hercegnő egy sárkányon rontott be a tetőn keresztül. Egy másik sárkány aztán már az évadzáróban okozott némi sokkot, hisz kettéharapta Lucerys Velaryont – ez volt időrendben az utolsó WTF-pillanat a Mashable-nél. Az eredeti listát itt találja.