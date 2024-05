Spacey Unmasked: Kevin Spacey dokumentumfilmben reagál az őt ért újabb vádakra

Szinte mindenki hallott már a filmsztár, Kevin Spacey ellen felhozott súlyos vádakról, melyeket férfiak fogalmaztak meg ellene. A botránya 2001-2013 között zajlott és fontos eleme volt a MeToo Mozgalomnak, hiszen sokáig túlnyomó többségében nők jelentettek szexuális bántalmazással kapcsolatos eseteket férfiak ellen, mert a férfiak állítólag féltek a homofób vádaktól és későbbi megítélésüktől. Épp ezért számítanak a Spacey Unmasked dokumentumfilm miatt egy jelentős változásra a készítők és a színész egyaránt, hogy megváltozik az általános felfogás, valamint a férfiak hozzáállása is a szexuális erőszak fogalmáról.

Kevin Spacey a Spacey Unmasked dokumentumfilmben vág vissza. A színész 2001 óta küzd a bíróságon az igazáért

Fotó: MTI/EPA/The Inquirer and Mirror/Nicole Harnishfeger

Spacey Unmasked: Kevin Spacey visszavág

Az amerikai filmsztár karrierjét teljesen tönkretették az ellene felhozott vádak, a Netflix is úgy döntött, hogy sikeres sorozata a Kátyavár (House of Cards) utolsó évadában sem szerepelhet, annak ellenére, hogy ő volt a főszereplője - kirúgták a szexuális bántalmazás vádja miatt, mielőtt még bármilyen ítélet született volna. Később a színész számára kedvező ítélet született több alkalommal is, ugyanis először egy New York-i bíróság mentette fel 2022-ben, majd egy évvel később a londoni esküdtszék is ártatlannak találta az ellene felhozott 12 vádpontban.

Kevin Spacey újabb vádakra reagál az új dokumentumfilmben, mely a Spacey Unmasked címet viseli

Fotó: AFP/Nicholas Kamm

Mégsem csillapodnak a kedélyek a szexuális erőszak vádja miatt az Oscar-díjas színész körül. Kevin Spacey ezért úgy döntött, hogy a Spacey Unmasked dokumentumfilmben tisztázza a nevét és a történteket, mellyel, azt mondja, segíteni szeretne a hasonló helyzetben lévő férfiakon. Kevin Spacey hamarosan a Channel 4 csatornán látható műsorban vág vissza az ellene felhozott legújabb vádakra. A csatorna vezetője reméli, hogy a műsor segítségével megteremtheti a valódi MeToo-pillanatot a férfiak számára is az Oscar-díjas színészről szóló kétrészes show-val – írja a The Guardian.

Kevin Spaceyt a sikeres Kártyvár című sorozatból is száműzte a Netflix, az utolsó évadban már nem térhetett vissza

Fotó: Netflix

Kevin Spacey visszatér: az új dokumentumfilmben kiderül az igazság?

A Spacey Unmasked egy felkavaró és érzelmes dokumentumfilm, melyben tíz férfivel készült interjúkat is bemutatnak, akik az Oscar-díjas színésszel kapcsolatos élményeikről is megszólaltak. Vannak köztük statiszták, tengerészgyalogosok, sportolók, akik helytelen viselkedéssel és szexuális erőszak vádjával szembesítik Kevin Spaceyt. A kétrészes dokumentumfilm 1976-tól egészen 2013-ig dolgozza fel a filmsztár életútját az interjúkon keresztül, a Chanel 4 csatorna vezetője azt reméli, hogy a műsor több kérdésre is választ tud adni, mint a "megtette vagy nem" kérdések - legalábbis a hivatalos magyarázat ez, a nyilvánvaló valós cél persze a magas nézettség és a nagy bevétel.