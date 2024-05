Melltartóban mutatta meg magát Szabó Zsófi - fotó

"Erősebb. Karcsúbb. Boldogabb" – Szabó Zsófi csak ennyit írt új fényképéhez, amelyen edzés közben, sportmelltartóban látható. A műsorvezető valóban remek formában van: fotója több kommentelőt is meggyőzött, akik közül Debreczeni Dóra például csak annyival reagált, hogy "Bomba".

Nézze meg Szabó Zsófi bejegyzését az Instagramról!

Visszatért a TV2-höz

Szabó Zsófi februárban még azzal lepte meg követőit, hogy bejelentette: hosszú évek után visszatér a TV2 képernyőjére, ahol eredetileg a Jóban Rosszban sorozattal vált ismertté Betty Tanakis szerepében.

A színésznő és műsorvezető a Mokka műsorvezetőjeként kapott újabb lehetőséget a csatornánál, valamint Ördög Nóra egykori műsorában, az Újratervezésben tér vissza, ahol Szabó András Csuti és Stohl András lesznek a segítségére. Mindemelett márciusban kimondottan nőknek szánt tartalmakkal, a FEM3 utódjaként indult el a TV2 Klub nevű csatorna, amelynek Szabó Zsófi a hivatalos nagykövete.

Kisfia köré szervezi az életét

Szabó Zsófi a tévés munkája mellett komolyabban modellkedik is, így nagy erőfeszítéseket kell tennie azért, hogy magánéletét és karrierjét összehangolja. Nemrég elárulta, hogy bár sokan gondolnák róla, hogy a karrierje mennyire fontos számára, ő elsősorban édesanyaként határozza meg magát, és a legfontosabb számára hatéves kisfia, Mendel, és az, hogy ő kiegyensúlyozott legyen, megfelelő nevelést kapjon.

Lehet, hogy ez nem látszik a külvilág számára, de én elsősorban anya vagyok, és az életemet, a munkáimat a fiam köré szervezem. Hogy ő is azt érezhesse: én mindig itt vagyok neki"

– mondta Szabó Zsófi.

"Teljesen más ember vagyok, mint aki voltam. Megfontoltabb, felelősségteljesebb lettem, és a szeretet olyan mélységeit élem meg édesanyaként, mint amilyet korábban sosem. Ugyanakkor sajnos a szorongás is az életem része lett. A gondolataimban mindig ott van a kisfiam, és mint minden anya, én is sokat aggódom érte. Nagyon hálás vagyok az anyukámnak, hogy ő gondoskodik Mendelről, ha én távol vagyok, mert szerintem nem is tudnék úgy helyt állni a munkában, ha nem ő vigyázna rá" – magyarázta korábban.