Rettegett az apjától a börtönből nemrég szabadult Aurelio kislánya - videó

Mint ismert, Aurelio Caversacciónak titokban született egy kislánya, akinek létezéséről maga a botrányhős realityceleb sem tudott sokáig. A rácsok mögött azonban értesült róla, hogy egy egyéjszakás kalandból megszületett Sofia, akinek édesanyjával, Nikolettel azóta egy párt is alkotnak, de állítása szerint nem a kislány miatt, hanem jó barátságuk alakult szerelemmé.

Aurelio és párja, Nikolett

Fotó: Aurelio Instagram

Én előtte a szerelem első látásra nevű dologban hittem, viszont van egy másik fajta szerelem is, amikor valakit ismersz már több évtizede, és van köztetek egy szoros barátság.

És alakul egy olyan helyzet, mint például nálunk, hogy van egy közös...nevezzük termésnek. És az agyban elkezd az beindulni, hogy milyen lenne, ha együtt lennétek. Ebből a stádiumból kialakult egy szeretet, egy vonzódás, aztán ezt überelte a szerelem érzése. Sok ilyen filmet láttam, hogy barátságból kialakult a szerelem. Én nem nagyon hittem előtte ezekben, de most velem is konkrétan ez történt. Én is szerelmes lettem a Nikibe, és nem a gyerek miatt" - magyarázta Aurelio, hogyan lettek egy pár végül gyereke édesanyjával, Nikolettel.

Aurelio miután megtudta, hogy született egy gyereke, nagyon szeretett volna az élete részese lenni, így édesanyja és gyerekének anyja is igyekeztek Sofiával összeismertetni. Eleinte csak videóhívásban tartották a kapcsolatot, míg a férfi szabadságvesztését töltötte, a kislánynak sokszor mutattak róla felvételeket, hogy ne legyen számára ismeretlen az édesapja. Mégis furcsa volt mindkettejük számára, amikor hirtelen egymás életébe csöppentek, a kis Sofiának és édesapjának is meg kellett szokni az új helyzetet.

Nagyon nehéz volt felvenni a ritmust olyan téren, hogy a gyerek eddig csak Skype-on látott engem, magyarul virtuálisan.

Nyilván Niki, édesanyám és az egész családi kör mutogatott rólam képeket meg videókat, szóval a gyerek tudta, hogy ki vagyok, néha puszilgatta a képemet is, de azért össze kell csiszolódnunk. Volt, hogy reggel felébredt, és én mentem be hozzá. Már akkor is sírt, de amikor meglátott, még jobban elkezdett sírni. Az elején nekem is furcsa volt, fel kellett dolgoznom, hogy van egy gyerekem” - magyarázta a Mokkában Aurelio, akinek mára sikerült túljutni ezeken a nehézségeken.