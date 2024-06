Borzalmas új külsővel jelent meg Rihanna, rá sem lehet ismerni - képek

Egyre több rajongója kezd elfordulni Rihannától, hiszen hiába követelik, hogy valamilyen zenei produktummal is jelentkezzen, már évek óta csak a vállalkozásaiból és annak reklámozásából él. Bár a szépségiparban is nagy sikert aratott, most mégis igénytelen külsővel jelent meg, szinte felismerhetetlen a legújabb képein. Rihanna az új hajápoló termékcsaládja bemutatójára érkezett New Yorkba, és először viselte nyilvánosan a természetes haját, de nem igazán nyerte el vele senki tetszését.

A rövid, szőke, göndör fürtjeinél már csak az öltözéke volt botrányosabb, hiszen dupla melltartóban, bő nadrágban és egy hatalmas barna színű bundában jelent meg az utcán, hasát ismét feltűnően takargatva. Legutóbb is öltözködésével hívta fel magára a figyelmet, csak akkor épp rajongóinak küldött vele durva üzenetet, akik még inkább kiábrándultak az énekesnőből.

Rihanna valószínűleg olvassa a hozzászólásokat, és a kritikákat, de egyáltalán nem érdeli a rajongói véleménye, ugyanis rendkívül goromba módon reagált a követeléseikre. A 36 éves énekesnő a pólóján küldött egy egyértelmű választ a háborgó közönségnek, melyenaz "I'am retired" azaz nyugdíjba vonultam felirat díszelgett.

Nem tudni, mennyire gondolta komolyan az üzenetet, mindenesetre elég váratlan és pimasz reakció tőle. Viszont egyelőre nem tudni, milyen tervei vannak zeneileg, egyáltalán nem beszélt róla, most is a hajápolási termékeivel van elfoglalva a zenélés helyett. Az új képei alatt azoban nemcsak bunkó üzenete és botrányos megjelenése miatt találgatnak a követők, hanem egyre többen arra gyanakszanak, hogy várandós lehet, hiszen feltűnően takargatja a hasát, ha nyilvánosan mutatkozik valahol - írja a Just Jared.

A követők azonban nem adják fel, folyton követelik tőle az új dalokat, mert unják, hogy folyton csak a saját termékeit reklámozza a közösségi oldalain. Az énekesnő már nyolc éve nem adott ki sem új dalt, sem új albumot, ehelyett szépségápolási termékeket és fehérneműket dobott a piacra, amivel még gazdagabb lett, mint korábban. Így mindenkinek nyilvánvaló, hogy emiatt nem érdekli már a zene, és nem is töri magát azért, hogy ez megváltozzon.