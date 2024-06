Váratlan helyen tűnt fel Stana Alexandra - fotók

Stana Alexandra meglepte a követőit azzal, hogy az Instagramon egy lapozható bejegyzésben mutatott pár képet a Hogyan tudnék élni nélküled? forgatásáról: ezek szerint ő is kapott valamilyen szerepet a Demjén Ferenc slágerein alapuló filmben, erre utal retró stílusa és frizurája is. Nézze meg a fotóit!

Stana Alexandra posztja a Hogyan tudnék élni nélküled? forgatásáról:

"Micsoda nap!" – írta Stana Alexandra a bejegyzéshez, amelyben más táncosnők – Bokodi Panka, Dunaveczky Éva, Rimár Izabella és a Dancing with the Starsban szintén látott Tóth Katica – mellett a Next Top Model Hungary modellje, Jávori Lili is feltűnik.

Kikkel készül a Hogyan tudnék élni nélküled? című film?

Mint arról korábban beszámoltunk, a Hogyan tudnék élni nélküled? című musical egy kalandos balatoni nyár történetét meséli el, amely örökre megváltoztatja egy fiatal szerelmespár életét – miközben örökzöld slágerekben és látványos táncjelenetekben sem lesz hiány, valószínűleg utóbbiak miatt csatlakozott Stana Alexandra is a produkcióhoz.

A Törőcsik Franciska és Ember Márk főszereplésével készülő film egyébként két idősíkon, a jelenben, illetve a kilencvenes évek elején játszódik. Egyik főhőse az élet minden területén megrekedt harmincas énekesnő, Lili, aki rábukkan édesanyja, Eszter régi leveleire. Ezeket 30 éve egy számára ismeretlen férfi írta az akkoriban már a "minden szempontból tökéletes vőlegényével" közös jövőt tervező anyukának. A levelek felidézik Eszter és két barátnője balatoni vakációját, ami váratlan fordulatot vesz, amikor a lányok megismerkednek egy rockzenekar tagjaival.

A Demjén Ferenc örökzöld slágereire felfűzött felnövés- és egyben felszabadulás-történet forgatókönyvét Kormos Anett és Goda Krisztina írta, a film rendezője Orosz Dénes, a képi világért Babos Tamás operatőr felel.

A forgatás első szakasza a Filmintézet támogatásával már tavaly decemberben, illetve idén januárban lezajlott Budapesten, a munkálatok pedig a jó idő beköszöntével már a Balatonnál is folytatódtak. A Hogyan tudnék élni nélküled? a tervek szerint télen kerül a mozikba az InterCom forgalmazásában.