Óriási siker: magyar csapat nyűgözte le az America's Got Talent zsűrijét - videó

Négy zsűritagtól négy igennel jutott tovább az America's Got Talent élő műsorsorozatába egy magyar árnyéktáncos csapat, az Attraction Juniors, amely az Attraction Látványszínház utánpótlás csapata.

A budapesti társulatot több százezer jelentkező közül választották be az 55 produkcióba, amelyeket augusztustól az élő show-kban is láthatnak majd az amerikai nézők.

A magyarok Az álmok tényleg valóra válnak címmel adtak elő egy árnyékszínházi produkciót, a műsor történetében egyébként először kapták meg az engedélyt arra, hogy Taylor Swift valamelyik dalát is felhasználják – ők pedig a The Lucky One-t választották.

Az előadás mind a négy ismert zsűritagot megérintette: Howie Mandel a zene mellett az eredetiséget dicsérte, Heidi Klum kiemelte, hogy a gyerekektől és fiataloktól mennyi erőfeszítésbe kerülhetett a kidolgozás, Sofía Vergara pedig azt mondta, még sosem látott ilyen produkciót, mindenki remek munkát végzett benne. "Nagyon aranyos történet volt, szerintem az emberek is azonosulni tudnak vele" – vélte az egyébként igen szigorú Simon Cowell.

A magyar csapat végül mind a négy zsűritagtól igent kapott, a közönség állva tapsolt nekik. Nézze meg a produkciójukat!

Az Attraction Juniors nevű magyar csapat az America's Got Talent válogatóján:

Honnan ismerős az Attraction?

Az Attraction Juniors az Attraction Látványszínház utánpótlás társulataként alakult 8 és 18 év közötti gyerekekből és fiatalokból, vezetője pedig a látványszínház alapítójának, Szűcs Zoltánnak a 21 éves fia, Szűcs Márton. Két évvel ezelőtt már próbálkoztak a tehetségkutató műsor brit kiadásában, a Britain's Got Talentben, ott azonban a közönségsiker ellenére sem jutottak tovább az élő show-ba.

Az Attraction Látványszínház neve ezzel szemben pont a Britain's Got Talentből lehet ismerős, hiszen 2018-ban (eddig egyetlen magyar produkcióként) megnyerték a tehetségkutatót, a győzelmüket 13 millió brit néző látta. Akkor a legtöbb közönségszavazattal jutottak be a döntőbe, de azért biztosra mentek: a fináléra direkt egy brit tematikájú koreográfiával készültek, amelyben többek között II. Erzsébet és Winston Churchill figurája is megelevenedett.