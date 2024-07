Először mutatta meg új barátját a nemrég elvált Sofía Vergara

Az 51 éves szexi latin színésznő és jóképű férje valódi álompárnak számított, tavaly nyárom mégis véget ért a szerelmük, aminek valódi okairól később Vergara tálalt ki egy interjúban. Joe Manganiello és Vergara hét év házasság után döntöttek a válás mellett, azóta mindkettejükre újra rátalált a boldogság.

A színésznő sosem titkolta, hogy hamar nyitottá vált az ismerkedésre, tavaly októbben már kiderült, hogy máris új párja lehet, hiszen egy jóképű orvos, Justin Saliman társaságában látták vacsorázni Beverly Hillsben, azonban régóta nem érkezett hír kettejükről.

Sofía Vergara úgy fogalmazott akkoriban, hogy New Yorkban több választása van az ismerkedés terén.

Szerintem a férfiakkal is több lehetőséged van itt. Jelenleg egyedülálló vagyok. New Yorkban sokféle ember van, nem csak színészek, írók vagy rendezők

- magyarázta akkor a latin díva, aki akkor még azt állította, hogy semmi komoly nincs közte és az ortopéd sebész között, sőt még arról is beszélt később, hogy ő egyáltalán nem válogatós, mivel az ő korában már nem lehet, ezért nem csak orvos vagy asztronauta jöhet nála szóba.

Vergara most azonban lebukott, mert azóta is egy párt alkot Salimannal, akivel a minap szemfüles lesifotósok kapták őket lencsevégre. A fotók alapján azóta meghitt és bensőséges a kapcsolatuk, valószínűleg már rég túl vannak az ismerkedés szakaszán.

Az 51 éves színésznőt és orvos barátját múlt szombat este látták egy helyi gyógyszertárban vásárolni, mielőtt vacsorázni indultak a kaliforniai Beverly Hillsben - írja a Just Jared.

Sofía Vergara exférje, Joe Manganiello hamarabb túllépett a váláson, mint az 51 éves színésznő, hiszen ő már decemberben együtt mutatkozott nyilvánosan az új párjával, Caitlin O'Connor színésznővel, akivel már az Instagram-oldalán is mutatott korábban közös fotókat, sőt, nemrég össze is költöztek. Annak ellenére, hogy Sofía Vergarának is jól alakul a kapcsolata az ortopéd sebész párjával, egyes források szerint hiúsága miatt nagyon zavarja, hogy volt férje hamarabb házasodhat újra, mint ő, ezt nehezen tudná megemészteni, ezért áradozik új párjáról és azt állítja, hogy ő számára az igazi.