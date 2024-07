Minden férfit megőrjít, bugyiban mutogatja magát a 18 éves szépség - fotók

Állítja, hogy nem a pénz miatt vannak együtt

Aurora Kiba hamar meglovagolta a frissen jött ismertséget, és a Telegramon kitálalt a Grigory Lepsszel való kapcsolatáról – de így is állítja, hogy nem a pénz vagy a hírnév miatt van együtt a sztárénekessel, hiszen meglehetősen jó körülmények között nőtt fel, gyerekkorától kezdve megvan mindene.

"Engem egyáltalán nem zavarnak az olyan megjegyzések, mint a »legjobb nagypapa« és a többi. Barátaim, csalódást kell okozzak nektek – kiváló önbecsülésem van. Nem vagyok »Grigory Leps új afférja«, nem vagyok tartalék lehetőség" – írta magabiztosan az orosz oldalon, majd arra is kitért, hogy idővel mindenképp szeretne családot, gyerekeket.

Négyéves korától balettozott

Aurora Kiba a Telegramon azóta is oszt meg információkat magáról, kiderült többek között az is, hogy a testalkatát főleg a balettnak köszönheti: négyéves korától kezdve jó tíz évig balettozott ugyanis, kamaszként is csak egy sérülés miatt hagyta abba.

Elmondása szerint jelenleg heti három alkalommal edz, de nemrég még komoly étkezési zavarral is küzdött, volt olyan időszak, amikor alig volt 35 kiló – igaz, most sem nyom sokkal többet, még így is 45 kiló alatt van, a normál súlya 42 kiló.

A lány elárulta azt is, hogy a 18. születésnapjára az volt a legnagyobb ajándék, hogy a szülei beleegyeztek: plasztikáztassa az orrát – bár állítása szerint annak alakja nem változott, csak egy "púp" tűnt el róla.