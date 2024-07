Autóbalesetet szenvedett Völgyi Zsuzsi párja

A Virtuózokat 2016-ban megnyerő nagybőgőművész, a mostanában Völgyi Zsuzsi párjaként is ismert Kökény Tamás épp egy fellépésre tartva karambolozott, miután egy motoros nekihajtott a kocsijának, csúnya nyomot hagyva rajta.

"Épp megérkeztem egy fellépésre, be akartam parkolni az udvarra. Balra kanyarodtam, szinte teljesen meg kellett állnom, hogy jól be tudjam venni az ívet. Előtte természetesen körülnéztem, üres volt az utca. Egy pillanattal később nagy puffanást hallottam: az autó jobb oldalának csapódott egy motoros. Először fel sem fogtam, annyira hirtelen történt" – mesélte a Borsnak Kökény Tamás, aki egyből mentőt és rendőrt hívott.

Kökény Tamás az Instagramon is megmutatta, hogy mi történt:

Kökény Tamás fotója a baleset helyszínéről

Fotó: Instagram/Kökény Tamás

"Érdekes, a motoros egy perc múlva felpattant, és tovább akart hajtani. De természetesen megvártuk a szakszerű segítséget. A helyszínen orr- és csuklótörést állapítottak meg, és kórházba vitték.

Még nem született döntés, arról, hogy ki hibázott, de meggyőződésem, hogy nem én.

Eleve 40-es tábla volt, én pedig olyan 7-10 kilométer per órás sebességgel vettem be a kanyart. Egy hosszú egyenes út volt előttem, láttam volna, ha a megengedett sebességgel közelít felém egy jármű. Úgy sejtem, jóval gyorsabban hajthatott. Közben jó pár ember odacsődült segíteni, és utána többen is mondták, hogy alkoholszagot éreztek a motoroson…" – magyarázta a balesetet szenvedett zenész.

"Nem fogom hagyni magam. Ha engem hoznak ki hibásnak, akkor a biztosítóm fizeti az ő kárát, a saját káromat pedig meg kell oldanom. Cascót nem kötöttem erre az autóra, mert folyton cserélgetem. Egyébként hét éve van jogsim, és mindig én ülök a volánnál, mert annyira biztonságosan vezetek, hogy tudom, így nem lesz gond. Zsuzsi is csak akkor szeret az anyósülésen ülni, ha én vezetek" – mondta még Kökény Tamás a párjára, Völgyi Zsuzsira is utalva.

Sokan támadták őket a kapcsolatuk miatt

Völgyi Zsuzsit annak idején sokan támadták egyébként amiatt, hogy nála húsz évvel fiatalabb férfival jött össze – de a kritikák ellenére Kökény Tamással a mai napig együtt vannak, hiába merült fel év elején, hogy szakítottak. A magyar sztárvilágban amúgy sem ritka, hogy ismert nők náluk fiatalabb férfival jönnek össze: erről itt talál egy összeállítást, Hevesi Kriszta szexuálpszichológus véleményével együtt.