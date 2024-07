Bíróságon néz szembe egymással Baukó Éva és Alekosz

Mint ismeretes, Nagy Alekosz erősen zokon vette, hogy egykori barátja olyan, erősen kompromittáló üzenetváltásokat osztott meg a közösségi médiában, melyekben ő már a törvényi határokat feszegetően fiatal lányokat zaklat szexuálisan. Éva ugyanakkor fel is vette a kapcsolatot néhány iskolás lánnyal, akik neki is leírták, hogyan tett nekik tisztességtelen ajánlatot Alekosz, aki a közzétételért cserébe, pert indított Baukó ellen.

A felek ma találkoznak az érdi bíróságon, ahol úgynevezett előkészítő ülésen vesznek részt ügyvédeik társaságában.

Itt még van lehetőség a peren kívüli megegyezésre. A Bors megkereste Baukó Évát, aki vidáman készül a találkozásra, hiszen szerinte és ügyvédje szerint is, Alekosz magának kereste a bajt és meg is találta.

Baukó Éva nem bánta meg, amit tett

A beszélgetéseket azért osztottam meg, mert azt gondoltam, hogy a közre is tartozik azok arcpirító tartalma.

Ma is pont így cselekednék, mert ez a helyes.

Levéltitok sértésért és a jó hírneve megsértéséért indított pert ellenem. Jó hírneve sosem volt, a levéltitok sértését pedig simán vállalom, hiszen egy nagyobb jó érdekében tettem. Ráadásul nem is először, hiszen korábban már kénytelen voltam ezt meglépni vele szemben, amikor náci jelképeket és indulókat küldözgetett nekem, szóval van már gyakorlatom ebben. Ami a mostani ügyben különös az az, hogy a levelek tartalmát nem kifogásolja, csak az zavarja, hogy ország-világ láthatta, milyen ember is ő, és hogyan vadászik fiatalkorú lányokra – kezdte.

Baukó Éva: Itt az ideje leszámolni Alekosszal és elküldeni a süllyesztőbe

"Annak idején több sajtóorgánum is igyekezett megszólaltatni azokat a lányokat, akiket Alekosz zaklatott, de ők köszönték szépen, nem kértek az effajta „népszerűségből”. Most viszont, ha tárgyalási szakaszba jut a per, amit ellenem indított, a bizonyítási eljárásban beidézik őket, vagyis kötelesek lesznek megjelenni és igazat mondani.

Ez az én olvasatomban akkora öngól, hogy olyat még nem látott a világ. Már most tudom, ha egyáltalán méltóztatik ma megjelenni a bíróságon, gőgös lesz, nagyképű és kivagyi, mert azt hiszi, hogy mindent megtehet és bármit megúszhat. Ha rajtam és az ügyvédemen múlik, hamar rá fog jönni, hogy ez nem így van.

Fogalmam sincs, mit keres még a köztudatban, de azt gondolom, hogy itt az ideje leszámolni vele és elküldeni a süllyesztőbe – fogalmazott keményen Baukó Éva.