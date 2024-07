Baukó Éva megszólalt a Nagy Alekosz elleni botrányperéről

Ahogy arról korábban is beszámolt az Origo, Baukó Éva azt állítja, hogy Alekosz törvényi határokat feszegetően fiatal lányokat zaklat szexuálisan. Éva fel is vette a kapcsolatot néhány iskolás lánnyal, akik neki is leírták, hogyan tett nekik tisztességtelen ajánlatot Alekosz, aki a közzétételért cserébe, pert indított Baukó ellen. A felek korábban találkoznak az érdi bíróságon, ahol úgynevezett előkészítő ülésen vettek részt ügyvédeik társaságában, itt még volt lehetőségük a peren kívüli megegyezésre, amire végül nem került sor.

Őszintén mondom, furcsa, kitekert világ az, ahol egy fiatalkorúakat zaklató bárki-akárki pert indíthat azzal szemben, aki szót emel ellene.

De ha már így alakult, megpróbálom kihozni ebből a legtöbbet" - árulta el Éva, aki megosztotta, hogy korábban, még tinédzserként őt is zaklatta egy férfi.

Ismerem azt a zavartságérzést, amit egy jóval idősebb férfi kellemetlen, tolakodó közeledése okoz egy kamaszlánynak.

Biztos vagyok benne, hogy rengeteg nő akad a követőim között, akik akár név nélkül, de szívesen kiírnák magukból a traumájukat" - mesélte, majd arra kérte a sorstársait, hogy osszák meg vele a történeteiket, hiszen ezzel erőt adhatnak másoknak is.

Ha már beperelt a zaklató, legyünk sokan!

- hangoztatta a Borsnak.

Nem bánt mg semmit Baukó Éva

Baukó Éva nem bánta meg, hogy annak idején megosztotta a fiatal lányok és az Alekosz között folytatott beszélgetéseket, ugyanis úgy érzi, hogy ez a helyes.

"Levéltitok sértésért és a jó hírneve megsértéséért indított pert ellenem. Jó hírneve sosem volt, a levéltitok sértését pedig simán vállalom, hiszen egy nagyobb jó érdekében tettem. Ráadásul nem is először, hiszen korábban már kénytelen voltam ezt meglépni vele szemben, amikor náci jelképeket és indulókat küldözgetett nekem, szóval van már gyakorlatom ebben.

Ami a mostani ügyben különös az az, hogy a levelek tartalmát nem kifogásolja, csak az zavarja, hogy ország-világ láthatta, milyen ember is ő, és hogyan vadászik fiatalkorú lányokra

- vallotta be.