Így néz ki ma az egykori magyar gyereksztár, Csepke - fotó

"Csepke vagyok" – talán még emlékeznek a nézők, ezzel a bemutatkozással indult egy-egy adás az 1984 és 1986 között futott magyar gyerekműsorból, a Csepkéből, amelyben Karsai Veronika karaktere keveredett mindenféle néma, pantomimes kalandokba.

Karsai Veronika mint Csepke a nyolcvanas években

Fotó: MTV Archívum / MTV Archívum

Karsai Veronika a valóságban is pantomimezett, sőt ma is főleg azzal foglalkozik. Már a műsor idején tagja volt a CSIP nevű gyerekcsoportnak, majd az 1992-93-as Ki mit tud?-ot is megnyerte színpadi játék kategóriában. A Csepke után olyan tévéműsorokban tűnt még fel, mint a Telemim vagy a Devolúció, de ma inkább színházban lehet találkozni vele.

Már 1994-ben hivatalos előadóművészeti vizsgát tett, de több diplomája is van, magyar és színháztörténet szakon is végzett. Az évek során több pantomimcsoportot irányított a Pantomancs gyerekegyüttestől kezdve a Mimage Pantomim Színház és Stúdióig, miközben például a Momentán Társulatnak is volt pantomim- és mozgástrénere.

"A pantomimnek a nyolcvanas évek fénykora óta hányattatott a sorsa itthon, mert hivatalosan sem táncosok, sem színészek nem vagyunk, igazából sehova sem tartozunk. Én is önerőből képeztem magamat, mert pantomimes iskola nem létezik" – mondta egy friss interjúban Karsai Veronika, aki Gdanskban és Gloucestershire-ben is tanult.

"Sajnos sokak számára a pantomimes egy fehér arcú, mutogató, gugyerák valaki, mert ezt ismerhetik a filmekből. Vagy az, aki az utcán áll, és akkor mozdul meg, ha bedobják a százast a kalapjába, mert ezzel találkozhatnak a köztereken. Azt gondolom, az egyik rossz élményekből fakadó karikatúra, a másik ügyes mutatvány" – tette hozzá.

A Kultura.hu oldalnak Karsai Veronika arról is beszélt, hogy a Mimage Pantomim Színház és Stúdióban több száz tanítványa volt, amatőr és profi csoportok egyaránt – miközben jelenleg két gyerekcsoportja van, mellette pedig alkotóként és trénerként dolgozik, élményszínházi workshopokat tart, néha pedig színházi produkciókhoz is hívják kreatív minőségben.

