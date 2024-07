Eljegyezte a párját a magyar mulatós zenész

Csocsesz megkérte a barátnője, Angi kezét, miután már két és fél éve együtt vannak: a mulatós zenészre egy évvel a felesége halála után talált rá újra a szerelem.

Angival egy ideje együtt is élnek, a lánykérés viszont így is váratlanul érte a nőt. Csocseszben már egy ideje érlelődött a gondolat, bár ő maga nem tartotta fontosnak, úgy érezte, ahhoz, hogy boldogok legyenek valakivel, nincs szükségük eljegyzésre vagy házasságra – figyelembe kellett azonban vennie a párja érzéseit és vágyait is.

Tudtam, hogy számára ez fontos, szerettem volna neki örömet okozni,

hiszen ő is folyamatosan azon van, hogy mindig jól érezzem magam. Alkalmazkodunk egymáshoz, és most rajtam volt a sor, hogy az egyik álmát teljesítsem" – magyarázta Csocsesz a Borsnak.

A zenész eredetileg Horvátországban akarta megkérni a párja kezét, de egy hirtelen jött betegség miatt el kellett halasztania, nem akarta tönkretenni a lánykérést a rosszulléte miatt. "Mire indultunk vissza Magyarországra, teljesen rendbe jöttem, és

kitaláltam, hogy a Balatonnál megállunk, ahol a hangulat és a körülmények is adottak lesznek a nagy pillanatunkhoz: holdfény, a magyar tenger.

A párom nem érette, miért állunk meg, aztán kiültünk a parton egy padra, elővettem a gyűrűt, és ott kértem meg a kezét" – árulta el a részleteket Csocsesz.

A Borsnak az újdonsült menyasszony is nyilatkozott, aki elmondta, hogy tényleg váratlanul érte Csocsesz akciója, de természetesen azonnal igent mondott, az eljegyzési gyűrűt is gyönyörűnek tartja.

Nem akart semmit siettetni

"Minden szépen jön magától, nem siettetek semmit. Az, hogy van papír vagy nincs, megkérem vagy sem, az nem elsődleges. Köztünk egyébként is olyan szoros a kapcsolat és úgy szeretjük egymást, hogy ennek nincs jelentősége. Ez nem azt jelenti, hogy ellene vagyunk, ha idővel úgy érezzük, teszünk majd érte" – mondta Csocsesz korábban, mikor még csak az első évfordulójukra készültek Angival.

"Ez ingoványos talaj, mert az emberek között vannak, akik azt mondják: Mit képzel magáról? Míg mások azt vallják, hogy az élet megy tovább.

Az az ember, akit szerettem, mindig is a szívemben él, de szeretetre és társra mindenkinek szüksége van, én pedig ki vagyok éhezve erre.

Azt gondolom, hagyni kell, hogy a dolgok úgy történjenek, ahogy a jóisten akarja. Nem kerestem társat, és nem kapaszkodtam senkibe, egyszerűen csak hagytam magam sodródni az árral. Úgy gondolom, az életben mindenki azt kapja, amit érdemel, és azt hiszem, én is megérdemlem a boldogságot" – nyilatkozta még korábban, az összejövésük után az énekes.