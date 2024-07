Budapesti múzeumokban tűnt fel John Malkovich - fotók

A kétszeres Oscar-jelölt John Malkovich újra Budapestre látogatott. Egyelőre nem tudni, hogy milyen céllal érkezett Magyarországra, mindenesetre a Szépművészeti Múzeumot és a Magyar Nemzeti Galériát már felkereste a napokban.

A látogatásáról mindkét intézmény beszámolt a közösségi oldalán, ahol helyszíni fotókat is közöltek a színészről. "Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy John Malkovich partnerével együtt felkereste múzeumunkat, és főigazgatónk, Baán László vezetésével megtekintette képtárunk remekműveit" – olvasható a Szépművészeti Múzeum Facebook-oldalán.

A Szépművészeti Múzeum bejegyzése John Malkovich látogatásáról:

Különös hatással volt rá egy magyar festmény

"Nem mindennapi látogatónk volt a napokban: Valmont vicomte egyenesen a XVIII. századból érkezett a Magyar Nemzeti Galériába egy izgalmas múzeumi sétára, amelyen láthatóan remekül érezte magát" – kezdődik az Instagramon a Magyar Nemzeti Galéria beszámolója John Malkovich emlékezetes filmjére, a Veszedelmes viszonyokra is utalva.

"Vajon kik és mik voltak a világhírű amerikai színész, a Veszedelmes viszonyok című filmből is ismert John Malkovich kedvencei?

Ferenczy Károly, Rippl-Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar és Benczúr Gyula alkotásai igazán magukkal ragadták őt

– olyannyira, hogy a Vajk megkeresztelése című remekművet le is fényképezte, hogy hazavihesse emlékbe" – olvasható Szántó András fotója mellett, amelyen John Malkovich Bellák Gábor művészettörténésszel látható. Mutatjuk ezt a felvételt is.

John Malkovich a Magyar Nemzeti Galériában:

Bellák Gábor művészettörténész kíséri John Malkovichot a Magyar Nemzeti Galériában

Fotó: Instagram/Magyar Nemzeti Galéria

John Malkovich többször járt már Magyarországon

John Malkovich ezelőtt is többször járt már Magyarországon, legutóbb 2022-ben az Erkel Színházban lépett fel A zenekritikus című szimfonikus zenekari produkcióval, amelyben az Óbudai Danubia Zenekar kísérte.

A színész ugyanezzel a darabbal 2020-ban Debrecenben is járt – ahol egy szakmai nap keretében a helyi egyetemen is tartott előadást –, két évvel korábban pedig a Műcsarnokban tartott rendhagyó tárlatvezetést, személyesen mutatta be a képanyagot, amelyet Sandro Miller vele készített. Az akkori eseményről itt talál egy galériát.