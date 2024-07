Kibékülhetett Kárpáti Rebeka és 17 évvel idősebb, milliárdos szerelme

Nemrég még a közelgő esküvőjüket tervezgették, de idén áprilisban nagyon úgy tűnt, válságba került a kapcsolatuk, ugyanis Kárpáti Rebeka már az eljegyzési gyűrűjét sem hordta. Az egykori szépségkirálynő sokáig titkolta a kapcsolatot, majd tavaly nyáron elárulta, hogy újra szerelmes, és választottja nem más, mint a 17 évvel idősebb sikeres erdélyi üzletember, Lénárd András, aki többek között a Csíki Sör tulajdonosa.

Bár az egykori szépségkirálynő tanult az előző kapcsolataiból, ezért féltve őrzi magánéletét, annyit azért elárult, hogy a nagy korkülönbség ellenére tökéletes az összhang közöttük. Év elején az is kiderült, hogy a milliárdos üzletember eljegyezte fiatalabb szerelmét, egy hatalmas, gyémántköves gyűrűvel. Az üzletasszonyként is tevékenykedő Kárpáti Rebeka és az idősebb milliárdos üzletember kapcsolatához hasonlóan a szakítás okairól sem lehetett sokat tudni, hiszen egyikük sem kívánt nyilatkozni a témában. Arról viszont pletykáltak, hogy nem ez volt az első mélypont a kapcsolatukban, ezért sem lenne meglepő, ha újra kibékültek volna a hosszabb mosolyszünet után.

Legutóbb azt híresztelték, hogy Kárpáti Rebeka volt az, aki időt kért a vőlegényétől, valószínűleg a távolság is nehezítette a kettejük kapcsolatát, és az is, hogy legtöbbször az egykori szépsékirálynő utazott Erdélybe szerelméhez, viszont neki is rengeteg elfoglaltsága van Magyarországon. A szakítást követően a férfi nagyon igyekezett, ajándékokkal halmozta el menyasszonyát, hiszen a Zsákbamacska sajtótájékoztatóján egy óriási, gyönyörű rózsacsokor várta a bejáratnál, amit feltehetően a Tiltott Csíki Sör tulajdonosától kapott. A virág mellé egy bíborvörös borítékba csomagolt üzenet is járt, amit Kárpáti a helyszínen nem bontott ki, és nem is beszélt a kapcsolata mélypontjáról.

Most pár hónap eltelte után meglepő fordulat kövekezett a szerelmi drámában, ugyanis Kárpáti Rebeka a hétvégén arról számolt be egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben, hogy hosszú idő után, újra Csíkszeredába utazott, ami történetesen egykori vőlegényének a szülővárosa. A modell valószínűleg nem véletlenül tett egy szív hangulatjelet a képhez, és árulta el azt, hogy hová utazott, és azt is, hogy milyen gyönyörűnek is találja azt a vidéket, ahonnan Lénárd András származik - szúrta ki a Bors.