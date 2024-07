Kiengedték a börtönből az áramlopó Lagzi Lajcsit

Ismét hazudott Lagzi Lajcsi, amikor azt állította, nincs tudomása arról, mikor szabadulhat a börtönből. A trombitás tavaly április 26-án vonult be a baracskai börtönbe, áram-, víz- és gázlopás miatt három és fél éves börtönbüntetésre ítélték. Az eredeti behívója szerint már korábban, február 15-én kellett volna a rácsok mögé kerülnie, de akkor halasztást kért a rejtélyes betegségére és rossz egészségi állapotára hivatkozva, amivel azóta is próbálja magát sajnáltatni, folyton börtönkórházban van, visszautasítja az ételt, tehát a saját állapotát is rontja. A jelenlegi információk szerint összesen 14 hónapot töltött az intézményben, mielőtt elfogadták a reintegrációs őrizetről szóló kérelmét.

Az ügyvédje egyszer már azt állította, hogy a legutóbbi kérelmüket elfogadták, így Lagzi Lajcsi hamarosan házi őrizetbe kerülhet az állapota stabilizálása miatt. Az őrizetről minden esetben a BV-bíró rendelkezik, de hogy kinek ad lehetőséget az otthonában letölteni a büntetése maradék idejét, az nincs kizárólagosan összefüggésben az elítélt által elkövetett bűncselekménnyel. Lagzi Lajcsi összesen egy évet és két hónapot töltött a rácsok mögött, ám most vége a bezártságnak, valóban kiengedték.

Mégis kiengedték a börtönből Lagzi Lajcsit

Fotó: Lagzi Lajcsi / Instagram

"A reintegrációs őrizetnek azonban szigorú feltételei vannak: az elítélt első bűncselekményét követte el, 5 évet nem haladja meg a büntetése és még számos kritérium. A BV bíró teljesen egyedileg dönt minden esetben. Hogy valakinek miért engedélyezi és a másiknak miért nem, az az ő hatásköre" - mondta idén márciusban Csontos Zsolt ügyvéd, aki mindent elkövetett azért, hogy a zenész szabaduljon.

Azonban Lagzi Lajcsi tervei sokáig nem jöttek össze, rossz híreket kapott, mely arról szólt, hogy legalább 10 hónapot a rácsok mögött kell töltenie, és csak ezután nyújthat be új kérvényt. Az áramlopásért elítélt Lagzi Lajcsi családja azonban nem volt elégedett a döntéssel, ezért egy új ügyvéd segítségét kérték az ügyben.

"A reintegrációs őrizet elrendelése tárgyában a másodfokú eljárásban nem én jártam el, így erről nem nyilatkozom" - magyarázta Lagzi Lajcsi korábbi ügyvédje, aki úgy tűnik, nem járt sikerrel, viszont az új ügyvédek igen, hiszen a Bors információi szerint a trombitás már otthonában tartózkodik és ott fogja letölteni a rá kiszabott büntetése hátralévő részét.