Újabb felvételeken Király Linda és titokzatos új barátja - videó

Király Linda tavaly még a Dancing with the Stars során is sokszor hangsúlyozta, régóta nincs párkapcsolata és többször beszélt súlyproblémáiról is. A táncban új szenvedélyt talált magának, és sikerült vele látványosan sokat fogynia is a showműsor alatt. Bár táncpartnerével, Suti Andrással nagyon szoros kapcsolat alakult ki közöttük, azonban csak barátok maradtak. Király Linda a műsort követően sokat változott, és egyre merészebb fotókat osztott meg magáról a közösségi oldalán, így sokan számítottak rá, hogy hamarosan beköszönt a szerelem az életében.

Az énekesnő nemrég is azt állította, hogy nyitott a párkapcsolatra, de egyelőre nincs férfi az életében, azonban most lebukott, hiszen a reptérre érkező férfivel úgy tűnik, régóta ismerhetik egymást, azonban lehetséges, csak most alakult kapcsolatuk szerelemmé.

Nyitott vagyok az ismerkedésre, bár keresni aktívan nem keresek senkit. De ha eljönnek egy koncertemre, ott megtalál

- mondta viccelődve Király Linda, aki valószínűleg csak titokban szerette volna tartani, hogy már foglalt a szíve.

Király Linda és Suti András között csak barátság alakult ki a Dancing with the Starsban, de az énekesnő önbizalmának nagyon jót tett a tánc

Fotó: Polyák Attila - Origo

A Bors értesülései szerint, többen is felismerték Király Lindát, aki tegnap kora este érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérre, ahol egyértelműen látszott, hogy vár valakire. Sokan azt gondolták, hogy Amerikában élő testvéréért, Benért érkezett, azonban nagy volt a meglepetés, amikor a titokzatos férfi érkezett hozzá, aki széles mosollyal sietett az énekesnőhöz, akit megölelt, majd meg is csókolt, így nem maradt kétség afelől, hogy egy párt alkotnak.

A reptéren tartózkodók közül többen is lefotózták őket félreérthetetlen helyzetben, sőt, most egy videó is előkerült a találkozásuk pillanatáról és a csókról, amit a helyszínen váltottak. Ezért is valószínű, hogy Király Linda már nem akarja titkolni, hogy kapcsolata van, és lehetséges, hogy a hétvége során még felbukkannak együtt valahol, miközben járják a várost.

L.L. Juniorral is csókolózni látták

Több szemtanú azt állította még a múlt hétvégén az énekesnőről, hogy L.L Juniorral látták intim helyzetben, ez nem az első eset, hogy hírbe hozzák a rapperrel, aki nemrég szakított ismét fiatal barátnőjével, Dárdai Blankával.

L.L. Junior "hevesen csókolta" Király Lindát csütörtök éjszaka a Lupa Beachen

- állította a Bors egyik olvasója, amit az énekesnő azonnal megcáfolt a lapnak.

Érdekes, mivel utoljára tavaly jártam a Lupán. És nem győzöm elégszer elmondani, több mint 20 éve ismerem Juniort, nagyon jóban vagyunk, de csak barátok vagyunk

- mondta a történtekkel kapcsolatban Király Linda a lapnak.