Megint szakított L.L. Junior és Dárdai Blanka

L.L. Junior és 18 évvel fiatalabb barátnője, Dárdai Blanka két éve alkotnak egy párt, azonban számtalanszor szakítottak közben, már nem is lehet követni az aktuális kapcsolati státuszukat. Nagyjából egy hónapja még arról számoltunk be, hogy végleg szétmehettek, majd a június elején közzétett fotóik viszont arra utaltak, hogy azóta megint kibékültek. A Redditre már korábban kikerült róluk egy közös kép, amiből ugyanerre lehetett következtetni, a minap pedig mind L.L. Junior, mind Dárdai Blanka Instagram-sztorijában feltűnt egy fotó, amely az énekesnő fellépésén készült.

Ennek ellenére most megint a szakításuk a téma, amit a fiatal énekesnő is megerősített. "Nem szeretném ezt a két évet egy Instagram-történetbe belesűríteni, és talán nem is lehet. Viszont szeretném megragadni az alkalmat, hogy megtörjem a csendet. Egy ideje már nem alkatunk egy párt Lacival, és a jelenlegi helyzettel kapcsolatban nem szeretnék nyilatkozni" - foglalta össze az aktuális helyzetet.

Mi történt az Ázsia Expressz forgatásán?

Májusban még arról szóltak a hírek, hogy L.L. Junior és Dárdai Blanka már az Instagramon sem követik egymást, nem is mutatkoznak egymás társaságában – a pletykák szerint az Ázsia Expressz tette végleg tönkre a kapcsolatukat.

A rapper és a barátnője ugyanis a többi párnál később, rejtélyes körülmények között csatlakozott az Ázsia Expressz Fülöp-szigeteki és tajvani forgatásához, hazatérésük után azonban szinte egyből szétmentek. Erről akkor egyikük sem nyilatkozott, a Bors például hiába kereste mindkét felet – a lap azonban úgy tudta, féltékenység állt a szakítás hátterében.

Dárdai Blankát megváltoztatta Ázsia

Dárdai Blanka korábban csak arról írt, hogy mennyire megváltoztatta a forgatás, az Ázsiában látott szegénység – amiről például a reality egy másik idei versenyzője, Krausz Gábor is beszámolt.

Olyan hála van bennem Ázsia óta!

Ez a fajta bőség, az otthon kényelme, annyira, de annyira hiányzott, hogy az hihetetlen. Azzal soha nem volt gond, hogy az apró dolgokért is hálás tudjak lenni, de Ázsia óta rájöttem, hogy ezek nem apró dolgok. Ez a minden! Az ember csak k*rvára telhetetlen. Mindenem megvan, ami a boldog élethez szükséges. Gazdag vagyok! Van mindennap mit ennem, innom, és van ágyam. Köszönöm! És ez nem elcsépelt gondolat. Amióta hazajöttem, sok pillanatnál megállok. Szeretem, ahogy változok és ülepednek bennem dolgok. Ezért jó élni!" – írta a hazatéréskor Dárdai Blanka.