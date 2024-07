A megcsalások után így kezdte újra házasságát Kucsera Gábor és Tápai Szabina

A műsorban Kucsera Gábor azt is elismerte, hogy megcsalta gyerekei anyját, de ezt folyamatosan tagadta. Tápai Szabina viszont most arról beszélt, hogy a békülésükhöz muszáj volt ezt is részletesen átbeszélniük.

Ez volt az a pont, amikor tényleg elkezdtem újra hinni benne, mert mi igazából két évig váltunk, csak nem papíron, mert nem úgy adta az élet. Voltak titkok, amiket be kellett, hogy valljon, és amikről én már tudtam más forrásból.

Volt, amin csak nevettünk, mert én másik nőre gondoltam... Mondtam is neki, hogy ne már, még vele is?" – magyarázta a háromgyerekes édesanya, akinek nem volt könnyű dolga, hogy megbocsásson férjének, de valójában be kellett látniuk, hogy egyikük sem akarja elengedni a másikat, ezért is halogatták a válást.