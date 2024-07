Saját kislányát alázta meg Kulcsár Edina - videó

Elég gyakori, hogy Kulcsár Edina magára haragítja az embereket valamivel, viszont most nagyon sokan lettek rá dühösek a legutóbbi videója láttán, melyen idősebb kislányával, Ninával beszélget. Az egykori szépségkirálynő hamarosan négygyerekes édesanya lesz, várhatóan augusztusban születik meg G.w.M-mel közös kisfia. Már azt is sokan furcsának tartották, hogy a rapper nem érte be azzal, hogy tavaly májusban született egy lányuk, mindenáron akart egy fiú gyereket is a feleségétől.

Eddig is nyíltan beszéltek arról, hogy Kulcsár Edina férje miatt igyekszik megfelelni a roma hagyományoknak, és aszerint élni, de eddig szülőként sosem volt szembetűnő változás a viselkedésében. Többször is említette, hogy milyen elvárásokkal nézett szembe a megismerkedésük után, és igyekezett beilleszkedni a rapper családjába, sőt, azt is megengedte neki, hogy szinte az egész ruhatárát kicserélje, ugyanis G.w.M mondja meg az egykori szépségkirálynőnek, milyen ruhát vehet fel.

Kulcsár Edinát G.w.M öltözteti. Az egykori szépségkirálynő még listát is kért férjétől, mire kell figyelnie

Fotó: Kulcsár Edina / Instagram

Sokan kritizálták már emiatt a viselkedés miatt a házaspárt, elsősorban Kulcsár Edinát, akiről úgy gondolják, hogy nem önmaga, teljesen megváltozott a férje kedvéért. Azonban Kulcsár boldognak tűnik G.w.M mellett annak ellenére, hogy számára eddig idegen társadalmi elvárásoknak kell megfelelnie. Legújabb videója is azt mutatja, hogy elég gyorsan sikerült beilleszkednie és elsajátítania ezeket az új szabályokat, sőt, előző férjével közös gyerekeit is aszerint neveli.

Azonban ez sokaknak nem szimpatikus, főleg, ahogy kislányával beszél és alárendeltként bánik vele amiatt, mert lánynak született. Valószínűleg testvérek közötti vita miatt panaszkodott a kis Nina az édesanyjának, és kérte, hadd ne aludjon fenn a szobájában. Kulcsár erre egyértelműen megtiltotta neki, hogy lenn aludjon, hiszen van saját szobája. Erre a kislány tovább panaszkodott, hogy bátyja, Medox azt mondta neki, hogy a szobájában ő a főnök, erre megdöbbentő választ adott lánya kijelentésére.

Ez így is van. Idősebb is, meg fiú is

- válaszolt Ninának Kulcsár Edina, aki a kislány hasonló igényeire csak a fejét rázta, hogy ez a kiváltság csak a fiúgyerekeknek jár, így alárendelt szerepbe helyezte a kislányt. Sok követőjének azonban nem tetszett ez a válasz, durva kritikákat fogalmaztak meg a látottak miatt.

Atyaúristen… idősebb is meg fiú is… Remélem ez a kislány ilyen minta után nem fog egy bántalmazó barom mellett kikötni...

- fogalmazott egy bulvártémákkal foglalkozó csoport felhasználója azzal kapcsolatban, hogy ez a mentalitás milyen kártékony lehet a kislány szempontjából.

Borzasztó, és ezt magáról tölti fel... Szóval szerinte ez így jól van, jól neveli a gyerekeit

- írta egy másik felháborodott kommentelő.

Az a lekezelő beszéd, ahogy a kislánnyal beszél! Esküszöm olyan, mintha a háta közepére nem kívánná ezt a kislányt

- özönlöttek a dühös kommentek Kulcsár Edina fizetős valóságshow-jának részlete alatt.