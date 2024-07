Lagzi Lajcsi a szabadulása után is tovább panaszkodik, sajnáltatja magát

Mint írtuk, az áramlopó Lagzi Lajcsit 14 hónap után kiengedték a börtönből, jelenleg "reintegrációs őrizetben", házi őrizetben van a saját birtokán – ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a családjával lehet, és a kertjében is szabadon mozoghat. A döntés óriási felháborodást keltett, miközben a trombitás továbbra is csak panaszkodik, sajnáltatja magát rejtélyes betegsége miatt, amire hivatkozva a további börtönbüntetést is megúszta.

Nekem gyomorműtétre van szükségem, amelynek a feltételei a reintegráció alatt teljesülni tudnak.

A BV-s körülmények között a legjobb szándék és akarat ellenére sem volt erre lehetőség, mert ehhez kapcsolódnia kell egy másik beavatkozásnak is. Ehhez hosszabb idő kell, és nyilván én szeretném ezt olyan orvosi csapatra bízni, akiket már korábbról ismerek" – nyilatkozta a Borsnak Lagzi Lajcsi, akit egyébként rántott hússal várt haza a család, holott a börtönben állítólag csak pépesített ételt tudott enni.

"Persze, hogy ilyenkor az embert mindenfélével várják haza, ami kedves neki, de én semmit ne tudtam enni ezekből... Ugyanazt tartom, amit odabent. Ez azt is jelenti, hogy minden reggel fél öt és öt között felébredek, és csak nézek ki a fejemből. Az étkezés tekintetében is ugyanaz van.

Inkább a levesek híg részét fogyasztom. Megtanultam ezzel együtt élni, hiszen már a bevonulásom előtt is így ment.

Éppen ezt szerettem volna rendezni, de végül is jól elvagyok vele" – magyarázkodott a mulatós zenész.

Egyből jobban lett, ahogy kiengedték

Lagzi Lajcsi egyébként egyből jobban lett, ahogy kiengedték, erről maga számolt be a Borsnak: "A COPD egy krónikus tüdőbetegség, ami azért érint nagyon, mert a trombita eleve abnormális módon veszi igénybe a tüdőt. A szakorvos tanácsa az volt, hogy egyáltalán ne trombitáljak. Meg kell hogy mondjam, hogy ebben a 14 hónapban kényszerűségből elviseltem a hiányát, de amint hazajöttem,

az első dolgom volt, hogy a hálószobában belefújtam a hangszerbe.

Jól megszólalt… Egyébként, bár ez a betegség nem gyógyítható, az értékeim javultak. Jobb állapotban távoztam a börtönből, mint amilyenekkel bementem" – mondta.