Megfigyelik Szabó Zsófit, feltúrják a szemetesét

Szabó Zsófi Lékai-Kiss Ramóna podcastjának vendége volt: arról beszélt, hogy amikor megismerte volt férjét, akkor megnyugodott és kivonult a celebvilágból. Az érdeklődés nagy volt iránta: még az esküvőjére is odajöttek ismertelen emberek. Úgy érzi, hogy most is megfigyelik valakik: "Nekem a házam előtt kocsi áll, turkálnak a szemetemben" - mondta a műsor előzetesében. A teljes adás július 3-án kerül fel a TV2 oldalára. Itt az előzetes:

Szabó Zsófi 2016 októberében, Nyíregyházán házasodott össze Kis Zsolttal, 2017 decemberében megszületett gyermekük, Kis Mendel. 2021 januárjában bejelentette, hogy elválik férjétől. A Jóban Rosszban sztárja, aki egy ideje a Mokkában látható, 2021 októberében bejelentette, hogy a párja Shane Tusup lett , de 2022 májusában felbontották eljegyzésüket.

