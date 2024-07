Sebestyén Balázs is belekeveredhet Nagy Alekosz és Baukó Éva botrányperébe

Baukó Éva hamarosan megosztja a részleteket

Baukó Éva egy bulvártémákkal foglalkozó csoportban reagált az egyik róla szóló bejegyzés alatt, és röviden összefoglalta, mi történt ma a tárgyalóteremben, ahová meglepő módon most nem engedték be a sajtó munkatársait. A botrányhősnő a hozzászólásában azt állítja, több ismert ember is ellene hangolta Nagy Alekoszt és biztatta, hogy vigye perre az ügyet Baukó ellen, aki most azt ígérte, később jelentkezik a további részletekkel, egyelőre csak Sebestyén Balázst nevezte meg a kommentjében.

Alekosz azt mondta a meghallgatáson, hogy híres rádiós műsorvezető (Sebestyén Balázs), meg tv-s producerek mondták neki, hogy pereljen szét, még bátorították, na kaptak a pofájukra ne aggódjatok! Ezek szerint nekik belefér, amit Alekosz művel!

Nyilatkoztam videós interjúban, az este lesz fent majd, belinkelem! Nem kértem bocsánatot mert nincs miért! Perre megyünk! Derüljön ki az igazság, milyen jó hírnév? Ez az ember az összes társadalmi rétegbe beleállt (motorosok, horgászok, gyúrósok, nők, celebek)! A fiatalkorú és a felnőtt korú nők nevében is állok ki ellene! Győzzön az igazság!" - írta röviden a mai tárgyalást követően Baukó Éva egy zárt Facebook-csoportban.