Egy szál bikiniben ment bulizni a Next Top Model Hungary sztárja - kép

Baranyi Panna, a Next Top Model Hungary versenyzője korábban még soha nem szerepelt a tévé képernyőjén, és csak amatőr szinten modellkedett. Hiába búcsúzott a fődíjtól, a műsor óta alaposan megváltozott az élete. A fiatal lány már többször is megmutatta, hogy egyáltalán nem szégyenlős: gyakran oszt meg a közösségi oldalán merész, sokat mutató képeket, és most sem tett kivételt.

Az áramot lopó Lagzi Lajcsi lányával, Galambos Boglárkával látható egy nyári fesztiválon, ahol a TV2 sztárja csupán egy bikinit visel, formás testét pedig pedig egy áttetsző anyagból készült ruha fedi, Boglárkához hasonlóan. A két lány egy divatbemutatón találkozott először, azóta pedig több rendezvényen is együtt jelentek meg hasonlóan merész szettben. Panna a versenyben az aktfotózást is bevállalta, a közösségi oldalán pedig napról napra bebizonyítja, hogy nem áll távol tőle a magamutogatás. A fiatal lány egyébként a haját is meghosszabbította, mélykék szemét pedig a kontaktlencsének köszönheti.

Elindul a fesztiválszezon, emeld a következő szintre az idei fesztivál szettjeidet.

Tökéletes választás, hogy áttáncold az estét, és elcsavarj pár fejet

- írta az egyik videója alá a modell.

Fotó: Baranyi Panna / Instagram

Különlegesnek érzi magát

Nagyon sok dolog történt a műsor óta velem, teljesen felfordult az életem.

Nagyon sokat tanultam a műsorból, sokat tapasztaltam, menő divattervezőkkel dolgozhattam együtt, olyan jó fotósokkal, akikkel lehet, hogy enélkül soha" - mesélte a TV2 műsoráról, ahol minden alkalommal neves szakemberekkel dolgozhatott, nem beszélve a zsűriről, akiket megismert.

A modell azt is bevallotta, hogy szerinte nem véletlenül került be ebbe a sikeres műsorba, hiszen neki mindig is nagy tervei voltak, és úgy érzi, nagy dolgokra hivatott.

Én tudtam, hogy valami lesz velem, van az az érzés, hogy különleges vagy.

Nem akarok nagyon naivnak tűnni vagy valami űrutazónak, nem vagyok álomvilágban. Viszont mindig is azt éreztem, hogy nekem központi szerepem van, és lehet, hogy meg tudok változtatni valamit a világban. Lehet, hogy rosszul gondolom, de azt érzem, hogy nekem központban kell lennem, és valahogy a tévé vagy a média világában kell elhelyezkednem. De hogy lesz-e valami a jövőben ebből, azt még meglátjuk - magyarázta a követőinek még korábban.