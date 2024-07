Meztelenül táncolgat, összevissza sminkeli magát, egyre rosszabb állapotban van Britney Spears - fotók

Amanda Bynes tavaly december végén. Egy podcastot is indított, végül manikűrös karrierje miatt felhagyott ezzel, és inkább a civil állására koncentrál

Fotó: Just Jared

Selena Gomez

A világ legtöbb követőjével rendelkező női sztár Selena Gomez, akinek követői száma azóta is folyamatosan növekszik, már 430 milliónál tart, így stabilan tartja az első helyet a közösségi oldalon. Az elmúlt években több súlyos betegségéről is nyíltan beszélt, egyrészt mentális gondjairól, másrészt komoly autoimmun betegségéről is.

Egészségügyi problémái miatt hízhatott el az utóbbi időben

Fotó: Selena Gomez / Instagram

Gomez magánéleti drámája 2014 körül kezdődhetett, amikor egy koncertturnéját váratlanul lemondta, majd menedzsmentje úgy fogalmazott, hogy az énekesnő önként vonult be egy olyan klinikára, ahol függőségekkel küszködő fiatalokat kezelnek, de az énekesnő állítólag nem ilyen okokból kifolyólag döntött a kezelés mellett.

Ekkor tartott is egy kisebb szünetet a karrierjében is, először arra hivatkozva, hogy családjával szeretne több időt eltölteni. 2015-ben végül bevallotta, hogy lupusszal küzd évek óta, mely egy komoly autoimmun betegség, ami az immunrendszer kóros túlműködése.

2020-ban elismerte, hogy más fajta gondjai is vannak, ugyanis bipoláris elmezavarban szenved, ami rendkívül szélsőséges hangulatingadozásokat jelent, és a depresszió egy súlyosabb fajtája. Selena Gomez bevallotta, hogy már a húszas évei elején is gondjai voltak, ezért kezdett el terápiára járni, és ezért is vonult be önként a rehabilitációs intézménybe is pár évvel korábban.

Selena Gomez és új barátja, Benny Blanco

Fotó: Selena Gomez / Instagram

Lady Gaga

Az Oscar-díjas színész-énekesnő gyógyszeres kezelés alatt áll, egyrészt gyógyíthatatlan betegsége, a fibromyalgia miatt, mely egy folyamatos ízületi és izomgyulladással járó betegség. Másrészt 19 éves kora óta küzd súlyos depresszióval, amit szintén gyógyszerekkel kezelnek. Gaga nem szégyelli bevallani, hogy gyógyszert szed depressziójára. Egy korábbi interjújában azt mondta, fontosnak tartja, hogy az emberek beszéljenek a mentális problémáikról.

Az Oscar-díjas énekes-színésznő is komoly mentális gondokkal küzd

Fotó: AFP / AFP/Horizontal

Ha megosztjuk a történeteinket és összetartunk, erősebbek leszünk… Arról az időszakról, amikor a karrierem beindult, szinte egyáltalán nem emlékszem semmire.

Mintha trauma ért volna. Időre volt szükségem, hogy rendezzem a lelkemet… Határozottan vigyázok az egészségemre... Nyíltan bevallom, hogy küzdöttem depresszióval és szorongással, és azt hiszem, sokan vannak így ezzel. Szerintem jobb, ha mindannyian azt mondjuk: Egészségünkre! és végül beismerjük” - mondta korábban Lady Gaga, akinek nemrég terhességéről pletykáltak, de azt állította, hogy nem vár gyereket.