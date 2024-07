Gyereket vár a Baywatch színésznője - kép

Még 2022 nyarán ment férjhez a True Detective, a Baywatch és A Fehér Lótusz filmekből is ismert Alexandra Daddario, aki már két éve Andrew Form producer felesége. Anno az Instagramon is mutatott pár fotót a nagy napról, miközben a New Orleans-i esküvőről a Vogue magazin is közölt egy hosszabb anyagot. A házaspár azóta is boldog kapcsolatban él, és óvják magánéletüket a nyilvánosság előtt. Most azonban a szexi, hatalmas melleiről híressé vált színésznő úgy döntött, elárulja, hogy mennyire boldogok, ugyanis hamarosan szülők lesznek.

Daddario és párja hat hónapig titokban tartotta a terhességet, a 38 éves színésznő ezért bő ruhákat viselt, új képeket ritkábban posztolt az Instagramjára, ha mégis, a hasát nem mutatta meg, és nagyjából mindenkit került. Azonban nem volt egyszerű számára, hogy ne mondja el, több olyan alkalom is volt, amikor azon gondolkodott, könnyebb lenne elmondani. Például, amikor hányásos rosszullét kapta el a kocsiban, és az emberek dudáltak, ordibáltak vele, mert azt hitték róla, hogy ittas.

Azonban a hatodik hónapon túl úgy érezte, hogy már biztonságban nyilvánosságra hozhatja a dolgot, ezért egy vicces szöveggel jelentkezett a közösségi oldalain.

Izgatottan várom már, hogy a gyermekem együtt járjon óvodába Margot Robbie és Hailey Bieber gyerekeivel

- utalt arra, hogy a Barbie sztárjáról, valamint Justin Bieber feleségéről is nemrég derült ki, hogy gyereket várnak.



A színésznő a Vouge magazinnak adott először exkluzív interjút a terhességéről, ahol még több fotót megnézhet a várandós Daddarióról, aki részletesen mesélt az elmúlt időszakról, és arról, milyen volt titkolózni szinte mindenki előtt. Majd érthetővé tette a titokzatosságát, hiszen a viccelődés és jókedv után elárulta a magazinnak, hogy volt már terhes korábban, azonban elvesztette a babát.

Azonban nemcsak a Baywatch szexi sztárja titkolózott sokáig, hanem Justin Bieber felesége, Hailey Bieber is, aki szintén hatalmas terhes hassal tudatta, hogy első közös gyereküket várják az énekessel pár hónappal ezelőtt. Margot Robbie várandósságára is a héten derült fény, azonban ő még hivatalosan nem erősítette meg azt, hogy édesanya lesz hamarosan.