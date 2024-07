Első gyerekét várja Margot Robbie

A többszörösen is Oscar-díjra jelölt szőke színésznő első gyerekét várja férjétől, Tom Ackerleytől. Margot Robbie épp karrierje csúcsán van, már tett rá utalásokat, hogy egy kicsit vissza szeretne vonulni, és nem elvállalni minden szerepet, amit felajánlanak neki. Valószínűleg már ekkor is tudta, hogy a családalapítást helyezi előtérbe, és 34 évesen teherbe is esett, gömbölyödő terhes hasáról nemrég készültek lesifotók, miközben a Comói-tónál épp egy hajóra szálltak fel férjével. A színésznő a róla készült felvételeken csak egy fehér, rövid haspólót egy nagyobb blézert és egy hosszú fekete nadrágot viselt, de így is egyértelműen látszódott, hogy mekkorát nőtt a hasa, és nagyon valószínű, hogy gyereket vár.

A pár 2013-ban találkozott először a Suite Française című második világháborús dráma forgatásán, amelyben Robbie főszereplő volt, a férfi pedig rendezőasszisztens. Egy évvel később tették hivatalossá a kapcsolatukat, és 2016 decemberében házasodtak össze egy zárt körű ceremónia során az ausztráliai Byron Bayben.

2014-ben együtt hozták létre a LuckyChap Entertainment vállalatot Los Angelesben: Margot Robbie és Tom Ackerley mellett Josey McNamara és Sophia Kerr voltak az alapítók. A cég nőközpontú filmek, sorozatok gyártására specializálódott, olyan produkciókat készítettek, mint az Én, Tonya, a Dollface vagy a Barbie, így nemcsak magánéletükben, hanem karrierjükben is együtt váltak igazán sikeressé.

Margot Robbie és férje első gyereküket várják

Fotó: AFP

Legutóbbi nagy sikere az összesen 8 Oscar-díjra jelölt, a tavalyi év legnagyobb bevételt hozó (145 millió dolláros költségvetését a mozipénztáraknál megtízszerező, világszerte 1,45 milliárd dollárt termelő) film a Barbie, végül mégsem nyerte el a legjobb női főszereplőnek járó szobrot. Végül nagyobb botrány kerekedett emiatt, hogy a Barbie a rengeteg jelölésből végül csak egyet tudott díjra váltani, ugyanis sokan nehezményezték, hogy az Oscar-díjak legutóbbi színészi jelöléseit is, egészen pontosan azt, hogy a Barbie-t nem jelölték sem a legjobb női, sem a legjobb férfi főszereplő kategóriájában.