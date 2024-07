Varga Viktor a szakítás után is a volt barátnője tangás fenekét fotózgatja

Varga Viktor és Zsembera Liliána elvileg már tavasszal szakítottak, most azonban így is együtt mentek Horvátországba – ahol az énekes rengeteg bikinis fotót is készített a táncoslányról. A felvételek között akadtak kimondottan merészek is, Zsembera Liliána pár képen ugyanis a kamerába tolta tangás fenekét, elég sokat felfedve a testéből. Nézze meg ezeket a fotókat is egy lapozható bejegyzésben!

Varga Viktor friss fotói Zsembera Liliánáról:

"Ha már ilyen gyönyörű helyen voltunk, lőttem Liliről pár fotót. Régen nagyon szerettem modelleket fotózni, egy darabig ez volt a munkám modellügynökségeknek... Kiről lőjek még?" – írta Varga Viktor ugyanazt a szöveget a többi lapozható bejegyzése mellé is, összesen ugyanis három adagban mutatta meg a (volt) barátnőjét.

Mutatunk még két képet a másik két csomagból is.

Zsembera Liliána Varga Viktor felvételén

Fotó: Instagram/Varga Viktor

Zsembera Liliána Varga Viktor felvételén

Fotó: Instagram/Varga Viktor

Szakítottak? Nem szakítottak?

Varga Viktor a kísérőszövegben nem adott támpontot arra vonatkozóan, hogy Zsembera Liliánál most épp milyen viszonyban vannak – korábban azonban úgy tűnt, szakítottak, az énekes más másik nővel is mutatott fotót a közösségi oldalán.

"Amit posztolok az oldalaimra, annyit szeretnék közölni a rajongókkal és a nyilvánossággal, azon túl semmit. Ez a mi életünk, szerintem senkinek semmi köze nincs hozzá. Ha bármilyen mondandóm vagy mondandónk lesz, akkor azt az erre megfelelő helyen meg fogjuk tenni.

Valójában senkinek nem egyszerű az élete, minden párkapcsolatban szoktak problémák lenni.

Vannak jó részei, mint ahogy akadnak rosszabb pillanatok is. Ez ilyen!" – titokzatoskodott korábban Varga Viktor, miközben Zsembera Liliána már egyértelműbben fogalmazott egy másik nyilatkozatban.

Nem vagyunk már egy pár.

A történtek ellenére tartjuk a kapcsolatot. Igazából jóban vagyunk, szeretjük egymást, de két különböző út felé megy az életünk, és nem közösek a céljaink, a vágyaink. Rendszeresen beszélünk, és még ki tudja mit a hoz jövő. Bármi megtörténhet..." – mondta Zsembera Liliána június végén.