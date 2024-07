Zimány Linda kitalált valamit a nyakába lihegő férfiak ellen

Zimány Linda a TV2 Szerencsekerék című műsorának a vendége volt, amikor elmesélte, hogy igencsak idegesíti, ha valaki mögötte szuszog.

Sokszor előfordult, hogy a Margitszigeten rótta a köröket, néha persze nála jobb futók utolérték és megelőzték, de mások mögötte lihegtek. „Így kitaláltam egy módszert: szembefutok a többiekkel. Ha láttok valakit szembefutni a Margitszigeten egy baseballsapkában, az én vagyok" – közölte, nagy derültséget okozva.

A napokban Zimány Linda egy zaklatási ügy áldozataként került a lapokba. Mint ismert, Németországban elfogták, majd hazaszállították H. Csabát, aki korábban Zimány Lindát is zaklatta és életveszélyesen megfenyegette, de más bűncselekményekkel is gyanúsítják. "Németországból hoztak Budapestre a rendőrök egy magyar férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy több rendvédelmi szervezetnek küldött fenyegető üzenetet, illetve egy celebet is zaklatott" - számolt még be róla korábban a Police.hu.

