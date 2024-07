Újabb fejlemények Zimány Linda zaklatási ügyében

Mint korábban mi is írtuk, veszélyes zaklatója tartja rettegésben Zimány Lindát, akiről korábban a Mokkában is részletesebben beszélt, és ott elárulta, milyen módszerekkel lép fel ellenük a közeljövőben. A jogász végzettséggel rendelkező Zimány a közösségi médiában történő bántalmazásról is megszólalt, ami elsősorban a közszereplőket érinti nagyobb mértékben. Persze civil felhasználók is sokszor összevesznek bizonyos témákon, és bárkinek lehet zaklatója, de az utóbbi időben egyre több sztár panaszkodik arra, hogy egyre durvább üzeneteket kapnak álprofilokról, ismeretlen emberektől.

Zimány Linda elárulta, hogy ő valóban igyekszik ezeket a rosszindulatú megjegyzéseket elkerülni, de ha ismerősei találnak róla kifogásolható tartalmat, akkor őket a jogász kollégáihoz irányítja, akik a durvább esetekben felszólító leveleket írnak, hogy szedjék le a kérdéses tartalmat, és elmondása szerint ez egy jó módszer, viszont nagyon időigényes, de nem szeretné annyiban hagyni az ügyet. Megszólalt arról a zaklatójáról is, aki életveszélyesen fenyegette őt többször is, majd kiderült róla, hogy külföndön tartózkodik, ezért nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, azóta el is fogták a férfit.

Olyan üzeneteket küldött, amikben arról írt, hogy darabokra töri a csontjaimat, mindezt felveszi videóra és kirakja az internetre, hogy mindenki lássa, ahogy visítok.

Azt is mondta, hullazsákba kerülnek majd a szüleim és én is, mert minden magyar celeb ezt érdemli" - mondta zaklatója elfogása után Zimány Linda, aki szerint valódi horrorfilm volt az élete, míg a férfi szabadlábon volt.

Zimány már épp kezdett megnyugodni a történtek után, amikor meglepő dolog derült ki, ugyanis fenyegető üzeneteit nemcsak a Németországban elfogott férfitől kapta, van egy másik zaklatója is. A modell eleinte azt gondolta, egy ember írogat neki több álprofilról, ez a fejlemény őt is megdöbbentette.

Én azt is hittem, amikor a feljelentést tettem, hogy ez egy ember, csak külön profilról. Most tájékoztattak, amikor elkapták az egyiket, hogy ez két különböző ember.

A másik is külföldön tartózkodik, illetve úgy tudom, hogy korban is van köztük különbség. Jelenleg teljesen külön kezelik a két ügyet egymástól, ami azt feltételezi, hogy ez két dolog teljesen külön folyt egymástól. Aztán lehet, hogy az eljárás során derül ki olyan, hogy mégse" - magyarázta a jogász-modell, aki azért is félt nagyon, mivel nemcsak őt, hanem családját is fenyegtték a férfiak.