A Farm VIP egykori sztárja, Szarvas Andi mindig kifogástalan külsővel és sminkben mutatja meg magát, most azonban kivételt tett, és egy megdöbbentő fotót tett közzé magáról a közösségi oldalán. Az egykori szépségkirálynő nagyon ügyel a megjelenésére, hiszen modellkedésből él, most mégis úgy döntött, hogy egy smink nélküli fotót oszt meg a követőivel, melyen kócosan és kialvatlanul látható, de így is sokan bókoltak neki, hogy milyen jól mutat ezeken a felvételeken is.