Az elmúlt év nagyon nehéz volt Mohamed Fatima számára , miután tavaly január 7-én kudarcba fulladt a Fekete Vonat visszatérési kísérlete, hiszen veszteséges koncertjük után csúnyán összevesztek zenésztársaival. Az énekesnő azóta is keresi a válaszokat, még az országból is elmenekült, és állította, hogy többé képtelen a zenélésre, végleg visszavonul. Most váratlan lépésre szánta el magát, megdöbbentve a kövteőit és ismerőseit egyaránt.

Mohamed Fatimát nagyon megviselte a tavaly év eleji Fekete Vonat-botrány, folyamatosan támadások érték őt és zenésztársait is, ezzel nehezen tudott megbírkózni. Sokáig bizonytalan volt a karrierjét illetően is, még az országot is elhagyta és Lengyelországba költözött az ott élő rokonaihoz. Az énekesnő azt tervezte, hogy teljesen eltűnik a nyilvánosság elől, még a közösségi oldalait is áruba bocsátotta, de végül meggondolta magát.

A követőinek nagyon hálás, hogy végig mellette álltak, ezért mégis meggondolta magát és most váratlan bejelentést tett a közösségi oldalán, aminek minden bizonnyal sokan örülnek azok után, hogy Mohamed Fatima többször is kijelentette, végleg felhagy a zenéléssel és visszavonul.