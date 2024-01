Mint írtuk, szakíthattak a TV2 sztárjai, az Ázsia Expresszből ismert Kecskés Enikő, és a Dancing with the Stars harmadik helyezettje, T. Danny. A fiatalok már egy jó ideje egy párt alkottak , de sosem erősítették meg nyilvánosan a kapcsolatukat, sosem árultak el részleteket kettejükről. A Dancing with the Stars stúdiójában azonban végig ott volt a modell is, hogy szurkoljon barátjának, így fedték fel, hogy valóban együtt vannak. Egy ideje azonban sokaknak gyanús lett, hogy összeveszhettek, ami egyre biztosabb, sőt, nagyon úgy tűnik, hogy viharos kapcsolatuknak végleg vége. T. Danny most egy gúnyos üzenettel meg is erősítette ezeket a pletykákat.

T. Danny és Kecskés Enikő kapcsolatáról nem sokat lehetett tudni, de egyes bulvártémákkal foglalkozó csoportokban időnként felröppentek olyan hírek, hogy a két sztár együtt van, vagy épp összevesztek és szakítottak. Korábban egy követője kérdésére a modell egy közös képen is megmutatta, hogy van barátja, de a rappernek csak a tetoválásai látszanak ezen a felvételen.

A kapcsolatuk a Dancing with the Stars legutóbbi évadában vált nyilvánossá, egyrészt a jelenlévő fotósok is készítettek róluk szerelmes képeket, de Hegyes Berci is közzétett egy csoportképet, ahol egymást karolják át. Azóta egyértelmű, hogy megromlott közöttük a kapcsolat, de azt nem tudni, mi történt pontosan. A követők már felfigyeltek a gyanús jelekre, végül beigazolódott, hogy igazuk volt azoknak, akik szakításra gyanakodtak.

T. Danny már több utalást is tett arra, hogy vége közte és a modell között, legújabb dalszövegei is mind a szakításról szólnak.

Olyan kár, de te már soha nem leszel a feleségem! Közös évek, külön álmok, nem kell még egy hazugságod, ezért tényleg, olyan kár volt! Mondjuk ki akkor, viszlát, többé nem látsz! Gyűrűt tettem volna rád, de nincs tovább..." - osztotta meg nemrég egyik hamarosan megjelenő dalának szövegét, ami alapján sokan arra következtettek, hogy a rapper meg akarta kérni a modell kezét.

Szinte az is biztos, hogy Kecskés Enikő szakíthatott T. Dannyvel, aki egyértelműen sértetten fogadta a barátnője döntését, hiszen azóta is ő az, aki folyton elárulja magát a szakítással kapcsolatban. Pár napja az országot is elhagyta, valószínűleg egyedül, hogy feleljtse a bánatát, most az is kiderült, hogy egészen Thaiföldig utazott.

A rapper több fotót is mutatott már korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben a festői környezetről, ahol remekül érzi magát, de egy gúnyos üzenetet is közzétett, amit valószínűleg exbarátnőjének szánt, és egyidejűleg meg is erősítette, hogy valóban szakított Kecskés Enikővel