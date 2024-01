A Dancing with the Stars szereplője, Kiszel Tünde lánya szombat este Budapesten, az Andrássy úton randevúzott a rejtélyes férfival.

Hunyadi Donatella volt nemrég Hajdú Péter vendége a Frizbiben. A beszélgetés során a műsorvezető egyebek mellett arról is kérdezte Kiszel Tünde lányát, milyen típusú férfiak jönnek be neki. Hunyadi azt mondta, neki mindegy, az illető hogyan néz ki. "Lehet, sokan nem fogják elhinni, de nekem mindig sokkal fontosabb volt a belső, mint a külső. Fontos-e, hogy izmos legyen? Egyáltalán nem, sőt! Nem akarok általánosítani, de nekem az izomagyúak nem nagyon jöttek be sosem" - mondta.

Nagyon válogatósnak tartja magát, ha pasikról van szó. Mint kiderült, Hunyadi Donatellának jelenleg van párja, csak nem szeretne sokat beszélni róla. Követői most sem ismerhették meg közelebbről, de újabb képével jelezte, hogy nagy a szerelem: együtt, két a kézben sétáltattak kiskutyát szombat este a nagy hidegben, alább a friss Insta-sztorija: