Mint írtuk, sürgősen meg kellett műteni Király Viktort, aki elárulta, egy ideje halogatta ezt a beavatkozást, ami már elkerülhetetlen volt számára. A zenész bevallotta, hogy problémája már az Ázsia Expressz idején is fennállt, és sokszor akadályozta őt a feladatok elvégzésében, most már a mindennapi munkájára is hatással volt, így most döntött úgy, hogy megoperáltatja magát.