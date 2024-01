Egyre többször mutatja meg magát hiányos öltözetben Horváth Gréta, aki válása óta rengeteget fogyott, és szinte plasztikafüggő lett. Házassága Meggyes Dáviddal 2022 elején ért véget Stana Alexandra miatt, de azóta a táncosnő is szakított a férfival. Horváthra is újra rátalált a szerelem, mégsem tud leállni a külsejének változtatásával. Sokak szerint már kórosan sovány, legújabb fotója láttán szóvá is tették neki.