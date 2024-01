Ha a bíróság jóváhagyja a kérelmét, már a jövő hónapban szabadulhat a lassan két éve börtönben ülő Aurelio Caversaccio - ami persze nem azt jelentené, hogy a további büntetését teljesen elengednék, csupán a bajai otthonában tölthetné házi őrizetben. Ügyvédje, dr. Galgóczi Zsolt tájékoztatása szerint az egykori valóságshow-szereplő az emberrablásért kapott két év három hónapra már megkapta az engedményt, így már a drogügyletért kiszabott büntetését tölti, ami az eredeti ítélet szerint egy év két hónapot jelent - erre kért most újabb engedményt Aurelio - írtuk nemrég.

"Ha Aurelio megkapja a reintegrációs őrizet lehetőségét, az nem szabadulást jelent, csak a büntetés-végrehajtás körülményei változnak meg, a büntetés-végrehajtási intézet szabályait a bv bíró által előírt magatartási és viselkedési szabályok váltják fel. Lehetőséget kap arra, hogy a büntetése fennmaradó részét a bajai otthonában tölthesse, de meg lesz a bíró által szabva, hogy például naponta hányszor és milyen útvonalon hagyhatja el az ingatlant meghatározott célból, ezek közé tartozik a munkavégzés is. Mozgását nyomkövető technikai eszközzel kontrollálják" - mondta egy ügyvédje.

"Bár ő is értesült róla, hogy több tévés szereplés kapcsán is felvetődött a neve, amíg tart a reintegrációs őrizet, erre nincs is lehetősége. Ez már nem fér bele a reintegrációs őrizet szabályainak tartalmi körébe. Neki csupán az a fontos, hogy dolgozhasson és a szeretteivel, legfőképpen a kislányával lehessen békében, nyugalomban a szabályok betartásával együtt" - válaszolta a Blikknek.