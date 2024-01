Megjelent az új videoklip Jennifer Lopez és Latto közös remixéhez, a Can't Get Enough új verziójához, a szexi(nek szánt) felvételeken pedig az 54 éves énekesnő rendre olyan szettekben tűnik fel, amelyek a lehető legkevesebbet takarják belőle. A közel négy és fél perces videóban azt is láthatjuk, amint Jennifer Lopez bugyiban simogatja magát az ágyon, majd az utcára kilépve sem tud szabadulni a vadidegen férfiaktól, akik persze mind őt akarják. Nézze meg!