A Vaker című YouTube műsorban a showman bejelentette, hogy mostantól nem hord színes, csicsás ruhákat. Ezt egyébként a felesége, Bea ajánlotta neki. Két oka is volt rá, Győző betöltötte az ötvenet, ráadásul polgármester szeretne lenni. Indul is választásokon. Hogy hol, továbbra sem árulta el, de szűkítette a kört: azt már lehet tudni, hogy egy Nógrád vármegyei, 500 fős településen indul.

Gáspár Győző Mágó Károly Vaker című műsorában árult el részleteket arról, hogy hogyan akarja továbbélni az életét. A legfontosabb változás az lesz, hogy

indul az önkormányzati választásokon.

Hogy hol, továbbra is titkolja, de azért több részletet is elárult. Az persze eddig sem volt titok, hogy szülő várastól, Salgótarjántól nem messze méreti meg magát, de most azt is elmondta, hogy mindezt, egy 500 fős kistelepülésen teszi majd.

Azt mondja, a helyeik nagyon örülnek neki.

Azt is elmondta, mivel ezáltal megváltozik az élete, a ruhatárát is lecseréli, és ezután visszafogottan fog öltözni. Sőt, felajánlotta, hogy ruhatára egyik égkövét, egy swarovsky mintás zakót a Vaker műsorvezetőjének ad.

Azt mondta a feleségem, hogy 50 éves vagy, az ezüst dzsekited kidobjuk, a swarovskyval díszített öltönyödet kidobjuk, öltözz úgy, mint Ákos a szomszédod, visszafogottan"

- mondta el Győzike, akit végül meggyőzött a többi vendég arról, hogy adja neki az öltöny a műsor műsorvezetőjének.

Később arról is beszélt, hogy a születésnapján egészen exkluzív vendégei voltak, és senki sem vihette be a telefonját, hogy ne készülhessenek fotók.