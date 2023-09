Mindenki szereti a méheket, de kuzinjukat a darazsakat nem. A sokat kárhoztatott rovarok gyakran félelmet, ellenszenvet keltenek, vagy még tűzzel el is pusztítják őket. A Behavioral Ecology and Sociobiology magazinban publikált tanulmány bebizonyítja, hogy mennyire nem érdemlik meg az emberek megvetését és milyen okos és ökológiailag hasznos rovarok a darazsak. - írja a The Conversation magazin.