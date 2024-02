A magasabb hőmérséklet nagyon megviseli a szúnyogok szervezetét, amitől idő előtt öregedni kezdenek, derítette ki egy új kutatás, amely a PLOS Pathogens című folyóiratban jelent meg. A felgyorsult öregedés a szúnyogok immunrendszerére is csapást mér, kevésbé lesznek ellenállók a fertőzésekkel, betegségekkel szemben. Ennek hosszú távú, egyelőre beláthatatlan következményei lehetnek, vélik a szakértők.

A szúnyogok immunrendszere rendkívül sebezhető

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a vektorok által terjesztett betegségek, például a malária és a Zika-vírus évente több mint 700 000 ember halálát okozzák. Az összes fertőző betegség mintegy 17%-át teszik ki, és vérszívó rovarok, például szúnyogok terjesztik őket. Bár maguk a szúnyogok általában nem betegednek meg az általuk hordozott, emberekre veszélyes kórokozóktól, megvannak a saját kórokozóik, így nekik is szükségük van jól működő immunrendszerre.

A szúnyogok szervezete is immunválasszal küzd a fertőzések ellen, immunrendszerük azonban úgy fejlődött, hogy rendkívül érzékeny a környezeti változásokra, különösen a hőmérséklet változására. Ennek oka, hogy a szúnyogok ektoterm élőlények, azaz kicsi, vagy elhanyagolható a belső hőforrásaik szerepe a testhőmérsékletük szabályozásában, emiatt külső hőforrásra szorulnak.

A melegedő éghajlat miatt a szúnyogok testhőmérséklete is emelkedni fog" – magyarázta a tanulmány egyik szerzője, Lindsay Martin.

Így működik a szúnyogok immunrendszere és ezért sérülékenyebbek a környezeti változásokkal szemben

A szúnyogok sem örök életűek, akárcsak mi, ők is öregszenek, ami esetükben szintén fiziológiai hanyatlással jár. Az öregedéssel tehát a szúnyogok immunrendszere is gyengül, eközben pedig az emelkedő hőmérséklettel is meg kell birkózniuk. A kutatók megvizsgálták, hogy a vérszívó rovarok milyen összetett hatásoknak vannak kitéve.

A szúnyogokat születésüktől a halálukig olyan speciális kamrákban tanulmányozták, amelyekben változtatható a hőmérséklet és a páratartalom. Ezután több mint 7000 szúnyogot fertőztek meg rovarokra ártalmas kórokozókkal, majd három különböző életszakaszban és hőmérsékleten vizsgálták az immunválaszukat.

A szúnyogok immunműködésének alapja az ún. melanizáció, amely során a szúnyog immunrendszere melaninburokba csomagolja a rovart támadó kórokozókat, így azok nem tudnak kárt okozni a szúnyog szervezetében, és elpusztulnak.

Ennek a melanizációs válaszreakciónak a hatékonysága gyengül az öregedés következtében, amit az emelkedő hőmérséklet alaposan felgyorsít.

A klímaváltozás kevés pozitívumainak egyike?

A kutatás következő lépése az lesz, hogy a tudósok megnézik, a klímaváltozás a melanizáción kívül az immunműködés mely részeit érinti még, valamint ez hogyan hat a szúnyogok hosszú távú túlélési esélyeire, és az általuk hordozott betegségek terjedésére.

Martin szerint ha a legyengült immunrendszerű szúnyogok még azelőtt elpusztulnak, hogy meg tudnák fertőzni az embereket, akkor visszaszorulhatnak az általuk terjesztett betegségek is.