Mutatjuk, hova érdemes elmenni Budapesten a hétvégén

Családi napot szerveznek a honvédelem napja alkalmából a Bálnában



Fotó: Facebook/ Bálna Honvédelmi Központ

Családi napot szerveznek a honvédelem napja alkalmából a Bálna Honvédelmi Központban szombaton és vasárnap. Az esemény Facebook-oldalán azt írják, mindkét napon délelőtt kezdődnek a programok, testmozgással. Mindkét nap az "MH Sportsziget" elnevezésű helyszínen a Honvédelmi Sportszövetség és az MH Sportszázad várja az érdeklődőket katonai erőpróbával, lézerlövészettel, sportágbemutatókkal, de lehet találkozni olimpiai bajnokokkal is. A Duna-parton, a 9-es kikötőpontnál az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred "Dunaújváros" nevű aknamentesítő hajójával várják a kicsiket és nagyokat, a Nehru-parkban pedig kézműves foglalkozásokkal várják a gyerekeket. A parkban a Magyar Honvédség járműbemutatót tart és bemutatkoznak a honvédségi alakulatok, de lesz toborzósátor is. A honvédelmi központ alagsorában katonai akadálypálya, mászófal és ejtőgép várja az érdeklődőket, a gyerekeknek gokartpályát alakítottak ki Lynx-tankokkal, de van lézerharc aréna és kiképzőterem, világháborús szabadulószoba és sötétszobás éjszakai lőtér is.

Roma kulturális fesztivált rendeznek a Karaván Színházban



Fotó: Facebook

Május 24. és 27. között rendezik meg a Perspektíva Összművészeti Fesztivált a fővárosi Karaván Színházban, ahol roma művészeti társulatok színházi előadásait és koncertjeit lehet megtekinteni négy napon át. A rendezvény a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány szervezésében valósul meg, fókuszában a roma művészeti értékek bemutatása áll. A programban négy napon át színházi produkciók, izgalmas interaktív előadások, gyermek- és ifjúsági előadások, valamint koncertek szerepelnek. A programokat a fesztivál Facebook-oldalán is lehet követni.



Múzeumok majálisa a Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben



Fotó: Facebook / Nemzeti Múzeum

Május 25-én és 26-án rendezik meg a Múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben, ahol csaknem 80 intézmény mutatkozik be és készül programokkal. Az esemény minden programja és a múzeum kiállításai is ingyen látogathatók a két nap alatt.

A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) 27. alkalommal rendezi meg az ország legnagyobb múzeumi seregszemléjét, a Múzeumok majálisát az ICOM múzeumi világnap alkalmából a hagyományok, szokások, örökség jegyében, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával

Az idén színes színpadi műsorral, neves fellépőkkel, gyermekprogramokkal, családi programokkal, tárlatvezetésekkel, kézműves vásárral is várják az érdeklődőket. Szombaton és vasárnap a múzeum római belső udvarában szakmai programokat is szerveznek.