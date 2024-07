Így kaphat kártérítést, ha késett a repülője, és ezért nem tökéletes a nyaralása!

Hihetetlen botrány tört ki aztán, hogy több tucat ember maradt le a Magyarország-Skócia Európa bajnoki meccsről egészen egyszerűen azért, mert Budapestről nem indult el a repülőjük.

Az Eurowings Budapest-Stuttgart járatának 16.15-kor kellett volna felszállnia, de ez nem történt meg. A gép még 18.55-kor is Budapesten vesztegelt.

A Budapest Airport oldalán azt a tájékoztatást lehet olvasni, hogy a gép 20.24-kor gurult el a beszállókaputól. Ezt azt jelenti, hogy a gépen utazók már semmiképpen sem érnek oda a meccsre. Még a beszállás előtt közölték az utasokkal, hogy azok, akik csak a meccsre mennének, ne is szálljanak be, mert nincs értelme.

A reptéren hatalmas botrány tört ki, a rendőrséget is ki kellett hívni. Az Utazómajom című utazási oldal arról számolt be, hogy volt olyan szurkoló, akinek 700 ezer forintos kára keletkezett. A lap arról is beszámolt, hogy az utasok azt az információt kapták, hogy összekverték a csomagokat, így azok nem megfelelő gépre kerültek. Többen leszálltak, visszafordultak, emiatt pedig új utaslistát kell készíteni.

Helyszíni beszámolók szerint a reptéri tranzitban lincshangulat alakult ki.

Sárik Tamás légiközlekedési szakjogász szerint, amennyiben a légitársaság megtagadja a beszállítást, törli a járatot, vagy ha a gép több mint 3 órás késéssel érkezik, 250–400–600 eurós (98 100–156 900–235 400 forintos) kártérítést kérhet az utas – írja a Propeller.

Az Európai Union belül, 1500 kilométer vagy annál rövidebb úton 250 euró, 1500 kilométer felett 400 euró kártérítést kaphat az utas.

Ahogy azt korábban megírtuk, június elején csődbe ment Európa harmadik legnagyobb utazásszervezője, az FTI utazási csoport. Az utazásokat a csőd után rögtön lemondták, vagy csak részben tudták teljesíteni. Az ügyben rengeteg utas, köztük több 100 magyar is érintett, akik még mindig várnak a pénzükre. Egyes utazási irodák már visszautalták az utazásaik árát, azonban vannak olyanok is, amelyek nem és az ügyfeleikkel sem kommunikálnak rendesen. A károsultak egy Facebook-csoportot is alapítottak, hogy ott segítsék egymást a kártérítésben.