Rengetegen figyelték a forgalomban másik autókból, benzinkúton vagy parkolóban pedig záporoztak a kérdések: „Kis Bentley, vagy Aston Martin?", „Valami kínai csoda?". A legtöbb érdeklődőnek az sem segített, amikor kibetűzte hátul a krómmal kirakott nevet: Genesis. Aztán, amikor elárultuk, hogy ez a dél-koreaiak luxusmárkája, az egyöntetű reakció pozitív volt, mondván, a Hyundaiok sem rosszak. Lássuk, tényleg érdemes-e a bizalomra a szokatlan SUV, és van-e ok félni tőle más luxusgyártóknál, különösen a Lexusnál.

Lám, ide jutottak a koreaiak: a lesajnált Daewoo Nexiától a piros bőrbe kötött luxusig, a szolgai másolástól a határozottan egyedi és bátor formákig, a közvélemény pedig a Kiát és a Hyundait már egy polcon kezeli a japán gyártókkal. Az utóbbi két márkát tömörítő konszern prémium brandje a Genesis, akárcsak például a VW-csoporté az Audi, és egyáltalán nem indult rosszul: bár önállóként alig hét éve létezik, és eddig csak Dél-Koreában, illetve az Egyesült Államokban volt elérhető, máris a vevőelégedettségi felmérések dobogósa, beférkőzve nagy (sok esetben japán) márkák elitjébe.

Dél-Koreából régóta érkeznek megbízható autók, aztán nem olyan régen megjelentek az élvezetesen vezethető modellek, újabban pedig egész szépeket, vagy legalábbis karaktereseket is találni köztük. A Genesis, mint a Hyundai prémiumdivíziója 2021-ben érkezett meg Európába, és mindezen tulajdonságokat egyben kínálja prémium minőségben. Félhivatalosan kapható már nálunk is (fiatal használt autóként), a mi tesztgépünk az AutoPalace Budától érkezett – tesztünk írása idején náluk három modellből lehet választani, 11-18 ezer kilométeres futásteljesítménnyel, 2021-es gyártásból.

Angolos külső, piros bőrrel borított belső

A közepes SUV méretosztályban induló GV70 ellentétben azzal, amit vártam, nem egy átcímkézett Hyundai: önállóan fejlesztett padlólemezre épül, hosszmotoros, és hátsó- vagy összkerékhajtású lehet. Mindig szubjektív a dizájn megítélése, szerintem ezt a formatervet első nekifutásra eltalálták. Ami a Lexusnak két évtized alatt nem igazán, az Infinitinek (a Nissan Európából már kivonult luxusmárkájának) pedig egy évtized alatt éppenhogy, az bizony a Genesisnek elsőre összejött: látványos márkaidentitás, arányos formaterv és európai szemmel is teljesen értékelhető dizájn.

Minden modellen megjelenik az elöl-hátul dupla csíklámpa, és a GV70-nek kifejezetten jól áll. Az óriási, kissé bentley-s stílusú hűtőrács nemesi származást sejtet, a motorházon díszelgő logó Aston Martinokat idéz, de összességében nem tekinthető kellemetlen formai koppintásnak. Már csak azért sem, mert nincs az igazi felső tízezernek szánt angol autó ilyen méretben: a koreai modell 471 centi hosszú és 191 centi széles, ezzel a középkategóriás SUV-osztály felső határait feszegeti. Pár centivel kisebb nála vagy ugyanekkora a Lexus NX, az Audi Q5, a BMW X3 és a Mercedes GLC, míg a Jaguar F-Pace icipicivel nagyobb.

Tagadhatatlanul távol-keleti a beltér, de nagyon pompázatos. Persze a piros, hatásvadász bőrbelső sokaknak túlzás lesz, én sem rendelném meg soha, de valahogy a tesztút végére az is a szívemhez nőtt. Elsőosztályú az anyagminőség és az összeszerelés, még a legeldugottabb helyeken sincsenek sorjás műanyagok, vagy illesztési hézagok. Ovális formák uralják a látóteret, amiről vicces módon a mobiltelefon hőskorának első Samsung telefonjai (szintén Koreából) jutnak eszembe, a hangulathoz azonban nekem nagyon hiányzott egy napfénytető – utóbbi természetesen rendelhető hozzá.

Digitalizált, mégis klasszikus a műszerfal

Príma az első fotel, a második sor inkább két főre van kialakítva, de hárman is el lehet azért rövidebb távon férni. Ebben a kategóriában átlagosnak mondható a helykínálat, mint ahogy a csomagtér 530 literes befogadóképessége is, ugyanakkor Európában a behemótok helyett nagyon sokan pont ezt a méretet tartják ideálisnak családi és üzleti használatra. Itt jegyezzük meg, hogy a GV70-ből érkezik elektromos változat is két motorral, 490 lóerővel és akár 455 kilométeres hatótávval ugyanezen a platformon, de az Electrified helyett a belső égésű motoros verziókkal indult a partra szállás.

Minden valamirevaló prémiumtermékbe kell valami, ami másnak nincs, amivel a barátokat, ismerősöket le lehet nyűgözni. Komoly verseny folyik, így az ötletek teljesen öncélúak (ilyen a BMW-féle gesztusvezérlés), felesleges digitalizációt hoznak (kijelző a kulcson), vagy éppenséggel túltolnak kényelmi szolgáltatást (elektromosan állítható belső visszapillantó tükör). Ilyen megoldás a Genesis feláras 3D műszerfala: nagyon látványos a térben elhelyezett pixelekkel, de ha közelebb hajolunk jól szemügyre venni, azonnal visszavált 2D-re, hogy torzulás nélkül látható legyen az információ.

Amúgy a digitális, de klasszikus dupla órás műszeregység a különféle módokban (Sport, Eco, Comfort) csak színeiben változik, de ötletes, hogy indexeléskor a tükrökben lévő kameraképet az adott oldali körműszerre vetíti. Az ergonómia a sok kapcsoló és kijelző ellenére kiváló, a klímakonzol is különálló érintőképernyő, de a hőfokszabályzó mindkét oldalon egy-egy fizikai tárcsa, ami másképp kattan jobbra és balra forgatáskor, így könnyen kezelhető. Finom részletekből nincs hiány, és a fizikai gombok mellett forgótárcsát is találunk a multimédiához, igaz, nagyon hasonló a váltó előválasztójához.

Cikkünk folytatódik, kérjük lapozzon!