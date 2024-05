A Z-generáció Volvója, amiből csak a lóerőket nem spórolták ki – Volvo EX30 Single Extended Range Ultra teszt

Se valódi, se HUD kijelző nincs a vezető előtt, minden menetadatot az érintőképernyő tetejéről kell leolvasni

Fotó: Polyák Attila - Origo

Világos, szellős elöl a kabin, a skandináv dizájnhagyományoknak megfelelően

minimalista a berendezés, amely nagy, üres felületekből és egy darab, portré helyzetbe állított érintőképernyőből áll.

A valódi fém kilincsek, a puha, gumis műszerfalborítás és az újrahasznosított anyagokból (az üléskárpit PET-palackból, a szőnyeg halászhálóból, a díszbetét PVC ablakkeretből és redőnyből van) készített alsó betétek is többnyire kellemes tapintásúak, de lent található kopogós műanyagok és a sivár felületek arra utalnak, hogy a svédek arra törekedtek, hogy az EX30 olcsón legyen gyártható.

A lent elhelyezett, Tesla-stílusú indukciós dupla telefontöltő jól használható, mert 15 wattos, és a telefon képernyője is látható marad

Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo

Ezért nincs az ajtókon még egy árva ablakemelő-kapcsoló sem, nemhogy hangszóró, ezért kell az üvegtetőt egy méltatlan, kivehető árnyékolóval takarni motoros roló helyett, és ezért hiányoznak mindenhonnan – a kormányt leszámítva – a fizikai gombok és kapcsolók. Olyan messzire azért nem merészkedett a Volvo, mint a Tesla, amely még a kormány mögötti bajuszkapcsolókat is eltüntette a Model 3-asból, de majdnem, ami

nemcsak az ergonómia és a használhatóság, hanem a biztonság kárára is megy.

Ugyanis lényegesen több időt kell tölteni vezetés közben az erős napsütésben alig látható érintőképernyő nyomkodásával, mint egy régebbi Volvóban, ráadásul közben a EU által kötelezően előírt, vezető szemét figyelő rendszer mindig csipogni kezd. Igaz, legalább nem olyan hangerővel és intenzitással teszi, mint a roppant idegesítő Hyundai Konában.

Nem olyan kényelmesek az ülések, mint a nagyobb Volvókban

Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo

Jó felbontású, erős hardverű és szép grafikájú a 12,3 colos kijelző, a probléma inkább a Google-alapú menürendszer felépítésével van. A klímán, a navigáción és a médialejátszón kívül ugyanis a tükröket, a világítást, a távolságtartást, az összes vezetőtámogató-rendszert, de még az ablaktörlő esőérzékenységét és a rekuperáció erősségét is itt kell beállítani. Sőt, az elektromos ülésállítás egyetlen gombjának változó funkcióit is itt kell nézni, valamint a kesztyűtartót is csak innen lehet nyitni. A menürendszer hibás felépítésének köszönhetően

tolatás közben nem lehet állítani a tükröket,

hogy elkerüljük a szép felnikkel a padkát, de az is bosszúságra adott okot, hogy a kormányon lévő hangerőgomboknak csak minden második lenyomását érzékeli a rendszer, és sajnos a képernyőt nyomogatva sem gyorsabb a hangerő beállítása. Mivel a vezető előtt se normál, de head-up kijelző nincs – ezért is érthetetlen, miért kellett szögletessé tenni a kormányt – a sebességet és a vezetéshez szükséges egyéb információkat is a központi képernyőről kell leolvasni. Szoftverprobléma lehet, hogy egyszer a bezárt autóban a kijelző bekapcsolva maradt, ami éjszaka fényárba borította a kabint.