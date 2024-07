210 millióért cserélt gazdát az autó, ami miatt leitták magukat a Lexus mérnökei

Fotó: Bonhamns Car

2010 és 2012 között nem kevesebb mint hat Lexus LFA érkezett Svájcba. Ez tekintélyes szám, ha azt nézzük, milyen apró országról beszélünk (ez a teljes európai kontingens hatoda!), de fájdalmasan kevés annak fényében, hogy a svájciak közismerten rajonganak a szupersportkocsikért. Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy a hat autóból egyet megtartott magának a Lexus helyi importőre, egy másik pedig a többszörös Le Mans-győztes Sebastien Buemi gyűjteményét gazdagította. A mezei svájci autórajongóknak így aztán mindössze négy autón kellett osztozniuk, közöttük azon a hófehér példányon, amelyet idén június 30-án 517 500 svájci frankért, azaz nagyságrendileg 210 millió forintért árvereztek el a Bonhams Car Cheserex-i aukcióján.

Fotó: Bonhamns Car

A Lexus LFA univerzumában ez tisztességes, de nem kirívóan magas összegnek számít. Az alapkivitelű modellek az utóbbi években több alkalommal is cseréltek már gazdát a 600-800 ezer dolláros ársávban (220-290 millió Ft); a Nürburgring-csomagos kivitelek ára pedig ennek a dupláját is elérte már. A 27 664 kilométeres futásteljesítmény is inkább átlagosnak tekinthető egy olyan autónál, amelynek

560 lóerős, 4,8 literes V10-es motorja 9000/perc fordulatszámon szabályoz le,

amely álló helyzetből 3,7 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége pedig elérte a 326 km/órát.

Fotó: Bonhamns Car

A színválasztás sem emelte ki az LFA-k mezőnyéből ezt az autót. A harminc rendelkezésre álló árnyalat közül messze ez a Whitest White fantázianevű fehér volt a legnépszerűbb az LFA Registry weboldal szerint: a teljes gyártás csaknem egyharmadát, 157 autót ebben az egyszerű fehér színben rendelték meg, miközben volt öt olyan fényezés, amivel csak egy-egy autó készült, és további öt, amit senki nem rendelt meg az LFA-hoz. A piros belső megint csak magától értetődő párosítás a fehérhez; bár erre vonatkozóan nincsenek statisztikáink, számtalan fotón láthattuk már ezt a kombinációt.

Fotó: Bonhamns Car

Az, hogy ezek ellenére is izgalmas a svájci Lexus, két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy a gyártás legvégéről származik: erről tanúskodik az LFA 493 feliratú plakett, hiszen a széria az 500-as sorszámú autónál véget ért. Mivel

a motomacsi üzemben naponta egy autót szereltek össze,

teljes egészében kézi munkával, ez azt jelenti, hogy a 493-as példánynak valamikor 2012 karácsonya táján kellett világra jönnie.